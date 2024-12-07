https://ria.ru/20241207/tbilisi-1987840304.html

Спецназ начал преследовать протестующих в Тбилиси

Спецназ начал преследовать протестующих в Тбилиси - РИА Новости, 07.12.2024

Спецназ начал преследовать протестующих в Тбилиси

Полицейский спецназ пытается рассеять протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T01:10

2024-12-07T01:10

2024-12-07T08:47

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ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Полицейский спецназ пытается рассеять протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси, передаёт корреспондент РИА Новости. В частности, полицейские со щитами перекрыли выход с проспекта Руставели на площадь Первой республики и пытаются оттеснить протестующих с улицы в переулки. Время от времени стражи порядка начинают демонстративно перемещаться большими отрядами за протестующими, пытаясь разогнать их с проспекта. В свою очередь, протестующие стараются уехать от полицейских на такси, либо просто разбегаются. Сейчас демонстранты рассеяны по всей длине улицы и прилегающим переулкам.Ранее полиция начала задерживать протестующих на проспекте Руставели и применила против них водомет. Митингующие, в свою очередь, как сообщили в МВД Грузии, забросали пиротехникой и различными предметами парламент и силовиков, пострадал один страж порядка.В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками, обстреливают фейерверками.Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.

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https://ria.ru/20241205/gosduma-1987576387.html

https://ria.ru/20241205/gruziya-1987508894.html

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Спецназ преследует протестующих в центре Тбилиси Спецназ преследует протестующих на площади Первой Республики в Тбилиси, передаёт корреспондент РИА Новости. В свою очередь, демонстранты вызывают к площади такси и стараются уехать от полицейских, либо просто разбегаются. 2024-12-07T01:10 true PT0M26S

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в мире, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, грузия, ираклий кобахидзе, евросоюз, протесты в грузии — 2024