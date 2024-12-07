https://ria.ru/20241207/svo-1987874631.html

В США признали неудобную правду об СВО

В США признали неудобную правду об СВО - РИА Новости, 07.12.2024

В США признали неудобную правду об СВО

Союзники Украины проигрывают в прокси-войне, в то время как Россия успешно выполняет поставленные для СВО задачи, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T12:41

2024-12-07T12:41

2024-12-07T15:37

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Союзники Украины проигрывают в прокси-войне, в то время как Россия успешно выполняет поставленные для СВО задачи, пишет Strategic Culture."Спровоцированная НАТО опосредованная война на Украине идет ужасно для Соединенных Штатов и их европейских партнеров. Россия уверенно побеждает в этой войне, которая вспыхнула в феврале 2022 года, когда Москва начала специальную военную операцию, чтобы прекратить многолетнюю агрессию низкой интенсивности, спонсируемую НАТО с использованием неонацистских террористических бригад", — говорится в материале.Отмечается, что на фоне неудач НАТО пытается провернуть открытие второго фронта против России в Сирии с участием украинских подразделений в террористических действиях.В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.В декабре постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Главное управление разведки Украины вооружает и занимается военной подготовкой террористов в Сирии, в том числе боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*.* Террористическая организация, запрещена в России.

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https://ria.ru/20241207/ukraina-1987866118.html

https://ria.ru/20241207/zelenskiy-1987859609.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, сирия, нато