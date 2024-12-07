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SC: Россия уверенно побеждает в украинском конфликте
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Союзники Украины проигрывают в прокси-войне, в то время как Россия успешно выполняет поставленные для СВО задачи, пишет Strategic Culture.
"Спровоцированная НАТО опосредованная война на Украине идет ужасно для Соединенных Штатов и их европейских партнеров. Россия уверенно побеждает в этой войне, которая вспыхнула в феврале 2022 года, когда Москва начала специальную военную операцию, чтобы прекратить многолетнюю агрессию низкой интенсивности, спонсируемую НАТО с использованием неонацистских террористических бригад", — говорится в материале.
Отмечается, что на фоне неудач НАТО пытается провернуть открытие второго фронта против России в Сирии с участием украинских подразделений в террористических действиях.
В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
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