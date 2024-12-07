В Подмосковье у ресторана произошла стрельба
В Лобне конфликт у ресторана закончился поножовщиной и стрельбой
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Конфликт у ресторана в подмосковной Лобне между двумя мужчинами и сотрудниками заведения закончился поножовщиной и стрельбой, четыре человека пострадали, сообщили в пресс-службе ГУМВД по области.
"Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в г.о. Лобня. По предварительной информации, у одного из ресторанов, расположенных на улице Чайковского, между двумя мужчинами и сотрудниками заведения возник конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой злоумышленники применили нож, а также произвели несколько выстрелов из травматического оружия, в сторону своих оппонентов, после чего скрылись с места происшествия. Четверо пострадавших обратились за медицинской помощью", - сказали в ведомстве.
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Полицейские задержали одного из злоумышленников - местного жителя 1997 года рождения. Сейчас правоохранители ищут второго.
"Полицейскими по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - заключили в ведомстве.
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