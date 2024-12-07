https://ria.ru/20241207/strelba-1987875065.html

В Подмосковье у ресторана произошла стрельба

В Подмосковье у ресторана произошла стрельба - РИА Новости, 07.12.2024

В Подмосковье у ресторана произошла стрельба

Конфликт у ресторана в подмосковной Лобне между двумя мужчинами и сотрудниками заведения закончился поножовщиной и стрельбой, четыре человека пострадали,... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T12:43

2024-12-07T12:43

2024-12-07T12:43

происшествия

лобня

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Конфликт у ресторана в подмосковной Лобне между двумя мужчинами и сотрудниками заведения закончился поножовщиной и стрельбой, четыре человека пострадали, сообщили в пресс-службе ГУМВД по области. "Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в г.о. Лобня. По предварительной информации, у одного из ресторанов, расположенных на улице Чайковского, между двумя мужчинами и сотрудниками заведения возник конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой злоумышленники применили нож, а также произвели несколько выстрелов из травматического оружия, в сторону своих оппонентов, после чего скрылись с места происшествия. Четверо пострадавших обратились за медицинской помощью", - сказали в ведомстве. Полицейские задержали одного из злоумышленников - местного жителя 1997 года рождения. Сейчас правоохранители ищут второго. "Полицейскими по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20241118/podmoskove-1984357498.html

https://ria.ru/20241206/krasnodar-1987811447.html

лобня

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, лобня