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В Подмосковье у ресторана произошла стрельба - РИА Новости, 07.12.2024
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12:43 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/strelba-1987875065.html
В Подмосковье у ресторана произошла стрельба
В Подмосковье у ресторана произошла стрельба - РИА Новости, 07.12.2024
В Подмосковье у ресторана произошла стрельба
Конфликт у ресторана в подмосковной Лобне между двумя мужчинами и сотрудниками заведения закончился поножовщиной и стрельбой, четыре человека пострадали,... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T12:43
2024-12-07T12:43
происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Конфликт у ресторана в подмосковной Лобне между двумя мужчинами и сотрудниками заведения закончился поножовщиной и стрельбой, четыре человека пострадали, сообщили в пресс-службе ГУМВД по области. "Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в г.о. Лобня. По предварительной информации, у одного из ресторанов, расположенных на улице Чайковского, между двумя мужчинами и сотрудниками заведения возник конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой злоумышленники применили нож, а также произвели несколько выстрелов из травматического оружия, в сторону своих оппонентов, после чего скрылись с места происшествия. Четверо пострадавших обратились за медицинской помощью", - сказали в ведомстве. Полицейские задержали одного из злоумышленников - местного жителя 1997 года рождения. Сейчас правоохранители ищут второго. "Полицейскими по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241118/podmoskove-1984357498.html
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происшествия, лобня
Происшествия, Лобня
В Подмосковье у ресторана произошла стрельба

В Лобне конфликт у ресторана закончился поножовщиной и стрельбой

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Конфликт у ресторана в подмосковной Лобне между двумя мужчинами и сотрудниками заведения закончился поножовщиной и стрельбой, четыре человека пострадали, сообщили в пресс-службе ГУМВД по области.
"Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в г.о. Лобня. По предварительной информации, у одного из ресторанов, расположенных на улице Чайковского, между двумя мужчинами и сотрудниками заведения возник конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой злоумышленники применили нож, а также произвели несколько выстрелов из травматического оружия, в сторону своих оппонентов, после чего скрылись с места происшествия. Четверо пострадавших обратились за медицинской помощью", - сказали в ведомстве.
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Полицейские задержали одного из злоумышленников - местного жителя 1997 года рождения. Сейчас правоохранители ищут второго.
"Полицейскими по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - заключили в ведомстве.
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