https://ria.ru/20241207/ssha-1987846904.html

CNN: в США отпустили россиянку, проникшую в самолет без билета

CNN: в США отпустили россиянку, проникшую в самолет без билета - РИА Новости, 07.12.2024

CNN: в США отпустили россиянку, проникшую в самолет без билета

Россиянка Светлана Дали, которая ранее незаконно проникла без билета на рейс из Нью-Йорка и долетела до Парижа, а позднее была возвращена обратно, отпущена из... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T04:17

2024-12-07T04:17

2024-12-07T05:46

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Россиянка Светлана Дали, которая ранее незаконно проникла без билета на рейс из Нью-Йорка и долетела до Парижа, а позднее была возвращена обратно, отпущена из зала суда в США, однако ей запрещено путешествовать и посещать аэропорты, сообщает телеканал CNN. "Судья Джозеф Марутолло постановил, что Дали не может посещать аэропорты, должна подтверждать мониторинг по GPS, сдать любые проездные документы и не может покидать территорию, где она находится или где ей предъявлены обвинения", - говорится в публикации. Дали предстала перед федеральным судом в Бруклине в городе Нью-Йорк. Судья отпустил ее из зала суда, но приказал также соблюдать комендантский час, проходить обследование и все рекомендуемые курсы психического лечения. Всего Дали обязана соблюдать более десятка различных требований суда на протяжении рассмотрения ее дела. При этом решения об уплате залога для выхода на свободу принято не было. В США у обвиняемой нет семьи или родственников. Дали предъявлено обвинение по одному эпизоду в незаконном преднамеренном проникновении на борт самолёта. В том случае, если суд признает ее виновной, 57-летней россиянке может грозить до пяти лет лишения свободы. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что россиянка смогла улететь из аэропорта Нью-Йорка в Париж, пройдя все пункты контроля без билета. По данным телеканала, в США женщине могло быть предъявлено обвинение в административном правонарушении. Дали была задержана ФБР в среду после возвращения в Нью-Йорк, в четверг она предстала перед судом. Согласно телеканалу, судья вынес временное постановление о её задержании до пятницы, чтобы она могла попытаться получить залог. Россиянка во время допроса призналась, что намеренно избегала сотрудников службы безопасности и авиакомпании Delta, чтобы улететь в Париж, не покупая билет.

https://ria.ru/20241203/frantsija-1987162291.html

https://ria.ru/20241206/ssha-1987638863.html

https://ria.ru/20241201/bezbiletnitsa-1986688814.html

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