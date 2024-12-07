https://ria.ru/20241207/ssha-1987841957.html

TikTok будет добиваться пересмотра решения о переходе бизнеса в США

TikTok будет добиваться пересмотра решения о переходе бизнеса в США - РИА Новости, 07.12.2024

TikTok будет добиваться пересмотра решения о переходе бизнеса в США

Генеральный директор соцсети TikTok Шоу Цзы Чу заявил, что будет добиваться пересмотра решения о переходе бизнеса в США под управление американской компании,... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T01:58

2024-12-07T01:58

2024-12-07T01:58

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Генеральный директор соцсети TikTok Шоу Цзы Чу заявил, что будет добиваться пересмотра решения о переходе бизнеса в США под управление американской компании, сообщает издание Information со ссылкой на документ. В пятницу суд в США поддержал требование о переходе соцсети TikTok под управление компании из Соединенных Штатов. Таким образом, апелляционная инстанция в Вашингтоне отклонила жалобу компании-владельца ByteDance на решение властей о необходимости перехода. "(Компания - ред.) будет добиваться от Верховного суда пересмотра, чтобы остановить запрет (на деятельность в США - ред.)", - говорится в публикации со ссылкой на служебный документ от имени гендиректора компании, оказавшийся в распоряжении издания. В апреле президент США Джо Байден подписал закон, предписывающий переход соцсети под управление американской компании под угрозой запрета работы на территории США. В соответствии с новым законом, сделка должна быть осуществлена до 19 января 2025 года. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями.

https://ria.ru/20241128/tiktok-1986256948.html

https://ria.ru/20240925/tiktok-1974609705.html

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в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), джо байден, tiktok