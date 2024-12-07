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Спецоперация, 7 декабря: ВС России освободили Берестки в ДНР - РИА Новости, 07.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:34 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/spetsoperatsiya-1987929253.html
Спецоперация, 7 декабря: ВС России освободили Берестки в ДНР
Спецоперация, 7 декабря: ВС России освободили Берестки в ДНР - РИА Новости, 07.12.2024
Спецоперация, 7 декабря: ВС России освободили Берестки в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T20:34
2024-12-07T20:34
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике, говорится в опубликованной в субботу сводке Минобороны РФ. Кроме того, "Центр" и другие российские группировки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение и отразили 28 контратак. Потери противника при этом составили до 1560 человек. Также Киев лишился танка, трёх БМП, девяти боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёра М113 производства США, гаубицы FH-70 производства Великобритании, гаубиц М198 и М777, а также двух орудий M119 производства США, гаубицы "Мста-Б", самоходной артиллерийской установки "Богдана" и двух "Гвоздика", трёх орудий Д-20 и шести гаубиц Д-30 и станции контрбатарейной борьбы. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средства ПВО сбили 26 беспилотника самолетного типа. Нанесено поражение бригадамКак сказано в сводке о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области, подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника у 13 населённых пунктов в Курской области и у шести населённых пунктов в Сумской области Украины. За сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 380 военнослужащих, боевую бронированную машину и три миномета. Троё военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего же за время боевых действий на этом направлении противник потерял более 38865 военнослужащих. Солнцепек уничтожает боевиковКроме того, как сообщили в Минобороны РФ в субботу, взвод российской тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк" поразил в Волновахском районе ДНР пункт временной дислокации ВСУ и уничтожил до 45 боевиков. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска 7 декабря обстреляли Горловку тринадцатью снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Переговоры или военная помощьКанцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в субботу в социальной сети Х, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Париже выразил готовность принять в Вене будущие мирные переговоры по Украине. Британская газета Guardian выпустила материал, в котором говорится, что европейские дипломаты опасаются, что их военную помощь Украине в конечном итоге нужно будет удвоить, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп прекратит финансирование. Пентагон заключил контракт с американской компанией SpaceX о расширении доступа 2,5 тысячи терминалов Starlink, находящихся на Украине, к более защищённой и военизированной системе Starshield, сообщило агентство Блумберг. Ранее к Starshield уже были подключены 500. Еще F-16Владимир Зеленский заявил в субботу, что Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16. Он не уточнил количество переданных машин, однако ранее премьер Дании Метте Фредериксен утверждал, что Копенгаген передал Украине шесть истребителей F-16, ожидается передача еще 13. Офис Зеленского пытается отговорить экс-главкома ВСУ (сейчас посол Украины в Великобритании) Валерия Залужного баллотироваться на президентских выборах в случае их проведения, а если участвовать, то только во главе списка президентской партии "Слуга народа", сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники. Издание отмечает, что в офисе рассматривают два сценария развития конфликта - завершение его после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа или продолжение. В Киеве не исключают, что убедить Трампа отказаться от планов завершения конфликта не получится, а значит нужно будет готовиться к выборам. Издание подчеркивает, что из потенциальных кандидатов в президенты наибольший рейтинг сейчас у Залужного. Согласно опросам, он побеждает Зеленского и в первом, и во втором туре.
https://ria.ru/20241207/firsov-1987887177.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, валерий залужный, вооруженные силы украины, сцкк, министерство обороны сша, f-16, тос-1а "солнцепек", в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Министерство обороны США, F-16, ТОС-1А "Солнцепек", В мире

Спецоперация, 7 декабря: ВС России освободили Берестки в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике, говорится в опубликованной в субботу сводке Минобороны РФ.
Кроме того, "Центр" и другие российские группировки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение и отразили 28 контратак. Потери противника при этом составили до 1560 человек.
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Также Киев лишился танка, трёх БМП, девяти боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёра М113 производства США, гаубицы FH-70 производства Великобритании, гаубиц М198 и М777, а также двух орудий M119 производства США, гаубицы "Мста-Б", самоходной артиллерийской установки "Богдана" и двух "Гвоздика", трёх орудий Д-20 и шести гаубиц Д-30 и станции контрбатарейной борьбы.
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средства ПВО сбили 26 беспилотника самолетного типа.

Нанесено поражение бригадам

Как сказано в сводке о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области, подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника у 13 населённых пунктов в Курской области и у шести населённых пунктов в Сумской области Украины.
За сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 380 военнослужащих, боевую бронированную машину и три миномета. Троё военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего же за время боевых действий на этом направлении противник потерял более 38865 военнослужащих.
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Солнцепек уничтожает боевиков

Кроме того, как сообщили в Минобороны РФ в субботу, взвод российской тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк" поразил в Волновахском районе ДНР пункт временной дислокации ВСУ и уничтожил до 45 боевиков.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска 7 декабря обстреляли Горловку тринадцатью снарядами натовского калибра 155 миллиметров.

Переговоры или военная помощь

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в субботу в социальной сети Х, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Париже выразил готовность принять в Вене будущие мирные переговоры по Украине.
Британская газета Guardian выпустила материал, в котором говорится, что европейские дипломаты опасаются, что их военную помощь Украине в конечном итоге нужно будет удвоить, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп прекратит финансирование.
Пентагон заключил контракт с американской компанией SpaceX о расширении доступа 2,5 тысячи терминалов Starlink, находящихся на Украине, к более защищённой и военизированной системе Starshield, сообщило агентство Блумберг. Ранее к Starshield уже были подключены 500.
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Еще F-16

Владимир Зеленский заявил в субботу, что Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16. Он не уточнил количество переданных машин, однако ранее премьер Дании Метте Фредериксен утверждал, что Копенгаген передал Украине шесть истребителей F-16, ожидается передача еще 13.
Офис Зеленского пытается отговорить экс-главкома ВСУ (сейчас посол Украины в Великобритании) Валерия Залужного баллотироваться на президентских выборах в случае их проведения, а если участвовать, то только во главе списка президентской партии "Слуга народа", сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что в офисе рассматривают два сценария развития конфликта - завершение его после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа или продолжение. В Киеве не исключают, что убедить Трампа отказаться от планов завершения конфликта не получится, а значит нужно будет готовиться к выборам. Издание подчеркивает, что из потенциальных кандидатов в президенты наибольший рейтинг сейчас у Залужного. Согласно опросам, он побеждает Зеленского и в первом, и во втором туре.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСЦККМинистерство обороны СШАF-16ТОС-1А "Солнцепек"В мире
 
 
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