Спецоперация, 7 декабря: ВС России освободили Берестки в ДНР
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике, говорится в опубликованной в субботу сводке Минобороны РФ.
Кроме того, "Центр" и другие российские группировки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение и отразили 28 контратак. Потери противника при этом составили до 1560 человек.
Также Киев лишился танка, трёх БМП, девяти боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёра М113 производства США, гаубицы FH-70 производства Великобритании, гаубиц М198 и М777, а также двух орудий M119 производства США, гаубицы "Мста-Б", самоходной артиллерийской установки "Богдана" и двух "Гвоздика", трёх орудий Д-20 и шести гаубиц Д-30 и станции контрбатарейной борьбы.
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средства ПВО сбили 26 беспилотника самолетного типа.
Нанесено поражение бригадам
Как сказано в сводке о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области, подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника у 13 населённых пунктов в Курской области и у шести населённых пунктов в Сумской области Украины.
За сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 380 военнослужащих, боевую бронированную машину и три миномета. Троё военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего же за время боевых действий на этом направлении противник потерял более 38865 военнослужащих.
ВС России поразили объекты энергетики на Украине
Вчера, 12:25
Солнцепек уничтожает боевиков
Кроме того, как сообщили в Минобороны РФ в субботу, взвод российской тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк" поразил в Волновахском районе ДНР пункт временной дислокации ВСУ и уничтожил до 45 боевиков.
Переговоры или военная помощь
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в субботу в социальной сети Х, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Париже выразил готовность принять в Вене будущие мирные переговоры по Украине.
Британская газета Guardian выпустила материал, в котором говорится, что европейские дипломаты опасаются, что их военную помощь Украине в конечном итоге нужно будет удвоить, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп прекратит финансирование.
Еще F-16
Владимир Зеленский заявил в субботу, что Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16. Он не уточнил количество переданных машин, однако ранее премьер Дании Метте Фредериксен утверждал, что Копенгаген передал Украине шесть истребителей F-16, ожидается передача еще 13.
Офис Зеленского пытается отговорить экс-главкома ВСУ (сейчас посол Украины в Великобритании) Валерия Залужного баллотироваться на президентских выборах в случае их проведения, а если участвовать, то только во главе списка президентской партии "Слуга народа", сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что в офисе рассматривают два сценария развития конфликта - завершение его после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа или продолжение. В Киеве не исключают, что убедить Трампа отказаться от планов завершения конфликта не получится, а значит нужно будет готовиться к выборам. Издание подчеркивает, что из потенциальных кандидатов в президенты наибольший рейтинг сейчас у Залужного. Согласно опросам, он побеждает Зеленского и в первом, и во втором туре.