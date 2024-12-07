Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада
Снегоуборочная техника. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается снег, его прирост за сутки может составить до 11 сантиметров. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.
"Согласно регламентам, по мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем в соответствии с погодной ситуацией. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей", - добавил Бирюков.
Он уточнил, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.