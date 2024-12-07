Рейтинг@Mail.ru
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 07.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:10 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/sluzhby-1987876247.html
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 07.12.2024
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T13:10
2024-12-07T13:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
тинао
петр бирюков
московское центральное кольцо (мцк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597339620_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_1107bbab280e84df4480b93d7e6c9ad3.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается снег, его прирост за сутки может составить до 11 сантиметров. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. "Согласно регламентам, по мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем в соответствии с погодной ситуацией. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей", - добавил Бирюков. Он уточнил, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.
https://ria.ru/20240927/biryukov-1975047842.html
https://ria.ru/20241119/gladkov--1984537257.html
москва
тинао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597339620_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_443ffe7a0d6b56a0a23d1a832c361575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК)
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника
Снегоуборочная техника - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Снегоуборочная техника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается снег, его прирост за сутки может составить до 11 сантиметров. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Бирюков: все снегосплавные пункты подготовили к зиме в Москве
27 сентября, 13:23
Заместитель мэра подчеркнул, что коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.
"Согласно регламентам, по мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем в соответствии с погодной ситуацией. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей", - добавил Бирюков.
Он уточнил, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Гладков рассказал о работе белгородской коммунальной техники зимой
19 ноября, 10:36
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваТиНАОПетр БирюковМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала