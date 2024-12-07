https://ria.ru/20241207/sluzhby-1987876247.html

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 07.12.2024

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T13:10

2024-12-07T13:10

2024-12-07T13:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

тинао

петр бирюков

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается снег, его прирост за сутки может составить до 11 сантиметров. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. "Согласно регламентам, по мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем в соответствии с погодной ситуацией. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей", - добавил Бирюков. Он уточнил, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.

https://ria.ru/20240927/biryukov-1975047842.html

https://ria.ru/20241119/gladkov--1984537257.html

москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк)