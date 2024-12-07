https://ria.ru/20241207/siriya-1987943391.html

Участники переговоров по Сирии выпустили заявление

Участники переговоров по Сирии выпустили заявление - РИА Новости, 08.12.2024

Участники переговоров по Сирии выпустили заявление

Участники переговоров по Сирии в Дохе в составе пяти арабских стран и трех государств-членов астанинского переговорного процесса (Россия, Иран и Турция)... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-07T23:46

2024-12-07T23:46

2024-12-08T00:29

война в сирии

в мире

доха

сирия

обострение ситуации в сирии — 2024

россия

алеппо

хама (мухафаза)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986881137_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37d0a62fa5d0e77abb7b5a574c0f3c84.jpg

ДОХА, 8 дек - РИА Новости. Участники переговоров по Сирии в Дохе в составе пяти арабских стран и трех государств-членов астанинского переговорного процесса (Россия, Иран и Турция) согласились, что все стороны должны стремиться к политическому решению кризиса в Сирии, говорится в совместном заявлении по итогам встречи."Участники встречи в совместном заявлении по последним событиям в Сирии подчеркнули, что продолжение сирийского кризиса представляет собой опасное развитие событий для мира в стране, региональной и международной безопасности, все стороны должны стремиться к выработке политического решения, которое поможет прекратить военные действия и защитит гражданских лиц от последствий этого кризиса", — отмечается в заявлении, текст которого приводит МИД Катара.Участники встречи призвали начать в Сирии политический процесс на основе резолюции Совбеза ООН 2254. Они также высказались в поддержку "единства, независимости, территориальной целостности Сирии", отметив необходимость "защитить ее от сползания в анархию, терроризма, а также гарантировать добровольное возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц".Стороны также согласились активнее наращивать поставки гуманитарной помощи сирийскому народу и обеспечить ее получение жителями всех пострадавших районов.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20241207/tramp-1987916659.html

https://ria.ru/20241207/asad-1987941590.html

доха

сирия

россия

алеппо

хама (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, доха, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, россия, алеппо, хама (мухафаза)