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Участники переговоров по Сирии выпустили заявление - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
23:46 07.12.2024 (обновлено: 00:29 08.12.2024)
https://ria.ru/20241207/siriya-1987943391.html
Участники переговоров по Сирии выпустили заявление
Участники переговоров по Сирии выпустили заявление - РИА Новости, 08.12.2024
Участники переговоров по Сирии выпустили заявление
Участники переговоров по Сирии в Дохе в составе пяти арабских стран и трех государств-членов астанинского переговорного процесса (Россия, Иран и Турция)... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-07T23:46
2024-12-08T00:29
война в сирии
в мире
доха
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
россия
алеппо
хама (мухафаза)
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ДОХА, 8 дек - РИА Новости. Участники переговоров по Сирии в Дохе в составе пяти арабских стран и трех государств-членов астанинского переговорного процесса (Россия, Иран и Турция) согласились, что все стороны должны стремиться к политическому решению кризиса в Сирии, говорится в совместном заявлении по итогам встречи."Участники встречи в совместном заявлении по последним событиям в Сирии подчеркнули, что продолжение сирийского кризиса представляет собой опасное развитие событий для мира в стране, региональной и международной безопасности, все стороны должны стремиться к выработке политического решения, которое поможет прекратить военные действия и защитит гражданских лиц от последствий этого кризиса", — отмечается в заявлении, текст которого приводит МИД Катара.Участники встречи призвали начать в Сирии политический процесс на основе резолюции Совбеза ООН 2254. Они также высказались в поддержку "единства, независимости, территориальной целостности Сирии", отметив необходимость "защитить ее от сползания в анархию, терроризма, а также гарантировать добровольное возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц".Стороны также согласились активнее наращивать поставки гуманитарной помощи сирийскому народу и обеспечить ее получение жителями всех пострадавших районов.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241207/tramp-1987916659.html
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доха
сирия
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алеппо
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в мире, доха, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, россия, алеппо, хама (мухафаза)
Война в Сирии, В мире, Доха, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Россия, Алеппо, Хама (мухафаза)
Участники переговоров по Сирии выпустили заявление

Участники переговоров в Дохе призвали призвали к политическому решению в Сирии

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкТанк сирийской армии
Танк сирийской армии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ДОХА, 8 дек - РИА Новости. Участники переговоров по Сирии в Дохе в составе пяти арабских стран и трех государств-членов астанинского переговорного процесса (Россия, Иран и Турция) согласились, что все стороны должны стремиться к политическому решению кризиса в Сирии, говорится в совместном заявлении по итогам встречи.
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"Участники встречи в совместном заявлении по последним событиям в Сирии подчеркнули, что продолжение сирийского кризиса представляет собой опасное развитие событий для мира в стране, региональной и международной безопасности, все стороны должны стремиться к выработке политического решения, которое поможет прекратить военные действия и защитит гражданских лиц от последствий этого кризиса", — отмечается в заявлении, текст которого приводит МИД Катара.
Участники встречи призвали начать в Сирии политический процесс на основе резолюции Совбеза ООН 2254. Они также высказались в поддержку "единства, независимости, территориальной целостности Сирии", отметив необходимость "защитить ее от сползания в анархию, терроризма, а также гарантировать добровольное возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц".
Стороны также согласились активнее наращивать поставки гуманитарной помощи сирийскому народу и обеспечить ее получение жителями всех пострадавших районов.
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Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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