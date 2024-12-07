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ВС Сирии продолжают наносить удары по террористам в Хаме, Хомсе и Дераа - РИА Новости, 07.12.2024
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20:42 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/siriya-1987930096.html
ВС Сирии продолжают наносить удары по террористам в Хаме, Хомсе и Дераа
ВС Сирии продолжают наносить удары по террористам в Хаме, Хомсе и Дераа - РИА Новости, 07.12.2024
ВС Сирии продолжают наносить удары по террористам в Хаме, Хомсе и Дераа
Вооруженные силы САР продолжают наносит удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа, сообщается в заявлении главного командования сирийской армии. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T20:42
2024-12-07T20:42
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хомс (город)
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обострение ситуации в сирии — 2024
хама (город)
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БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости. Вооруженные силы САР продолжают наносит удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа, сообщается в заявлении главного командования сирийской армии. "Наша доблестная армия продолжает проведение особенных операций против террористов с высокой эффективностью на севере провинции Дераа и на направлениях Хама и Хомс. Сотни террористов убиты и ранены. Уничтожены десятки единиц техники, штабы и склады с оружием", - говорится в заявлении. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама. Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"** четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация** Запрещенная в РФ террористическая организация
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в мире, сирия, хомс (город), воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024, хама (город), деръа (город), россия
В мире, Сирия, Хомс (город), Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Хама (город), Деръа (город), Россия
ВС Сирии продолжают наносить удары по террористам в Хаме, Хомсе и Дераа

Сирийская армия продолжает наносить удары по террористам в Хаме, Хомсе и Дераа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМечеть в окрестностях Хомса
Мечеть в окрестностях Хомса - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мечеть в окрестностях Хомса. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости. Вооруженные силы САР продолжают наносит удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа, сообщается в заявлении главного командования сирийской армии.
"Наша доблестная армия продолжает проведение особенных операций против террористов с высокой эффективностью на севере провинции Дераа и на направлениях Хама и Хомс. Сотни террористов убиты и ранены. Уничтожены десятки единиц техники, штабы и склады с оружием", - говорится в заявлении.
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Сирийская армия укрепляет позиции в пригороде Дамаска
Вчера, 20:20
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Боевики в Сирии готовятся к свержению Асада, заявил Трамп
Вчера, 18:48
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"** четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
** Запрещенная в РФ террористическая организация
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Турция не покушается на территории Сирии, заявил Эрдоган
Вчера, 18:14
 
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