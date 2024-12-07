https://ria.ru/20241207/siriya-1987910410.html

В Иране обвинили Украину в снабжении террористов в Сирии беспилотниками

В Иране обвинили Украину в снабжении террористов в Сирии беспилотниками - РИА Новости, 07.12.2024

В Иране обвинили Украину в снабжении террористов в Сирии беспилотниками

Правительство Украины снабжает террористов в Сирии беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и должно нести за это ответственность, заявил официальный... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T17:44

2024-12-07T17:44

2024-12-07T18:41

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обострение ситуации в сирии — 2024

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ТЕГЕРАН, 7 дек – РИА Новости. Правительство Украины снабжает террористов в Сирии беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и должно нести за это ответственность, заявил официальный представитель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи."Сразу после введения режима прекращения огня в Ливане мы стали свидетелями активизации террористических группировок и нападений на ряд городов Сирии. Террористы становятся более снаряженными по сравнению с прошлым, в числе этого снаряжения - беспилотники, предоставленные в их распоряжение правительством Украины, и правительство Украины должно нести ответственность в этом отношении", – приводит слова Резаи информационное агентство иранского парламента ICANA.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в среду, что главное управление разведки Украины вооружает террористов в Сирии, в том числе боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Причастность Киева к терроризму в Сирии подтвердило расследование РИА Новости, в частности, интервью с перебежчиком из "Хайят Тахрир аш-Шам"*, рассказавшим, как украинские инструкторы учили террористов применять БПЛА.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241207/lavrov-1987908442.html

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в мире, сирия, израиль, украина, биньямин нетаньяху, хезболла, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024, россия, алеппо, василий небензя