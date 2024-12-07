Рейтинг@Mail.ru
В Иране обвинили Украину в снабжении террористов в Сирии беспилотниками - РИА Новости, 07.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 07.12.2024 (обновлено: 18:41 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/siriya-1987910410.html
В Иране обвинили Украину в снабжении террористов в Сирии беспилотниками
В Иране обвинили Украину в снабжении террористов в Сирии беспилотниками - РИА Новости, 07.12.2024
В Иране обвинили Украину в снабжении террористов в Сирии беспилотниками
Правительство Украины снабжает террористов в Сирии беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и должно нести за это ответственность, заявил официальный... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T17:44
2024-12-07T18:41
в мире
сирия
израиль
украина
биньямин нетаньяху
хезболла
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987694542_0:25:3072:1753_1920x0_80_0_0_ae4582531b76de39976dc770a9d3b883.jpg
ТЕГЕРАН, 7 дек – РИА Новости. Правительство Украины снабжает террористов в Сирии беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и должно нести за это ответственность, заявил официальный представитель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи."Сразу после введения режима прекращения огня в Ливане мы стали свидетелями активизации террористических группировок и нападений на ряд городов Сирии. Террористы становятся более снаряженными по сравнению с прошлым, в числе этого снаряжения - беспилотники, предоставленные в их распоряжение правительством Украины, и правительство Украины должно нести ответственность в этом отношении", – приводит слова Резаи информационное агентство иранского парламента ICANA.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в среду, что главное управление разведки Украины вооружает террористов в Сирии, в том числе боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Причастность Киева к терроризму в Сирии подтвердило расследование РИА Новости, в частности, интервью с перебежчиком из "Хайят Тахрир аш-Шам"*, рассказавшим, как украинские инструкторы учили террористов применять БПЛА.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241207/lavrov-1987908442.html
https://ria.ru/20241207/lavrov-1987900497.html
https://ria.ru/20241207/siriya-1987869485.html
сирия
израиль
украина
россия
алеппо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987694542_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_6f58fd8bf2960e991354c28112b9525a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, израиль, украина, биньямин нетаньяху, хезболла, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024, россия, алеппо, василий небензя
В мире, Сирия, Израиль, Украина, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Россия, Алеппо, Василий Небензя
В Иране обвинили Украину в снабжении террористов в Сирии беспилотниками

Политик Резаи: Украина должна ответить за снабжение террористов в Сирии БПЛА

© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики в провинции Идлиб
Боевики в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Боевики в провинции Идлиб. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 7 дек – РИА Новости. Правительство Украины снабжает террористов в Сирии беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и должно нести за это ответственность, заявил официальный представитель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи.
"Сразу после введения режима прекращения огня в Ливане мы стали свидетелями активизации террористических группировок и нападений на ряд городов Сирии. Террористы становятся более снаряженными по сравнению с прошлым, в числе этого снаряжения - беспилотники, предоставленные в их распоряжение правительством Украины, и правительство Украины должно нести ответственность в этом отношении", – приводит слова Резаи информационное агентство иранского парламента ICANA.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Лавров назвал главную задачу в Сирии
Вчера, 17:19
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в среду, что главное управление разведки Украины вооружает террористов в Сирии, в том числе боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Причастность Киева к терроризму в Сирии подтвердило расследование РИА Новости, в частности, интервью с перебежчиком из "Хайят Тахрир аш-Шам"*, рассказавшим, как украинские инструкторы учили террористов применять БПЛА.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Лавров прокомментировал сообщения о выводе кораблей с базы в Сирии
Вчера, 16:13
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
Военнослужащие Сирийской Арабской армии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
В Катаре предупредили о возможной гражданской войне в Сирии
Вчера, 11:36
 
В миреСирияИзраильУкраинаБиньямин НетаньяхуХезболлаВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024РоссияАлеппоВасилий Небензя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала