В Иране обвинили Украину в снабжении террористов в Сирии беспилотниками
Политик Резаи: Украина должна ответить за снабжение террористов в Сирии БПЛА
© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Боевики в провинции Идлиб. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 7 дек – РИА Новости. Правительство Украины снабжает террористов в Сирии беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и должно нести за это ответственность, заявил официальный представитель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи.
"Сразу после введения режима прекращения огня в Ливане мы стали свидетелями активизации террористических группировок и нападений на ряд городов Сирии. Террористы становятся более снаряженными по сравнению с прошлым, в числе этого снаряжения - беспилотники, предоставленные в их распоряжение правительством Украины, и правительство Украины должно нести ответственность в этом отношении", – приводит слова Резаи информационное агентство иранского парламента ICANA.
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в среду, что главное управление разведки Украины вооружает террористов в Сирии, в том числе боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Причастность Киева к терроризму в Сирии подтвердило расследование РИА Новости, в частности, интервью с перебежчиком из "Хайят Тахрир аш-Шам"*, рассказавшим, как украинские инструкторы учили террористов применять БПЛА.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация