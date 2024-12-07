Лавров рассказал о планах посла ООН по Сирии
Лавров: Педерсен обещал привлечь внешних игроков, чтобы остановить бои в Сирии
Сергей Лавров и Гейр Педерсен. Архивное фото
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен обещал привлечь влиятельных внешних игроков в ситуации вокруг САР, чтобы остановить боевые действия и возобновить переговоры властей и оппозиционеров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На этом заседании, о котором я сказал, заседании "астанинской тройки", на вторую его часть был приглашен специальный посланник генерального секретаря ООН господин Педерсен, который в целом разделяет наши озабоченности и также считает важным предпринять какие-то шаги, задействуя, наверное, влиятельных внешних игроков, которые могут оказать воздействие на ситуацию "на земле" для того, чтобы остановить нынешние боевые действия и возобновить переговоры между сирийскими сторонами, между правительством и оппозиционерами", - сказал он журналистам в субботу.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"* четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.
* Террористическая организация, запрещенная в России