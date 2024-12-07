https://ria.ru/20241207/siriya-1987908044.html

Лавров рассказал о планах посла ООН по Сирии

Лавров рассказал о планах посла ООН по Сирии - РИА Новости, 07.12.2024

Лавров рассказал о планах посла ООН по Сирии

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен обещал привлечь влиятельных внешних игроков в ситуации вокруг САР, чтобы остановить... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T17:14

2024-12-07T17:14

2024-12-07T17:14

в мире

сирия

россия

гейр педерсен

сергей лавров

оон

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/89/1549648998_0:34:2818:1619_1920x0_80_0_0_b012afb7e14d18a0a983322d3c0559fa.jpg

ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен обещал привлечь влиятельных внешних игроков в ситуации вокруг САР, чтобы остановить боевые действия и возобновить переговоры властей и оппозиционеров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "На этом заседании, о котором я сказал, заседании "астанинской тройки", на вторую его часть был приглашен специальный посланник генерального секретаря ООН господин Педерсен, который в целом разделяет наши озабоченности и также считает важным предпринять какие-то шаги, задействуя, наверное, влиятельных внешних игроков, которые могут оказать воздействие на ситуацию "на земле" для того, чтобы остановить нынешние боевые действия и возобновить переговоры между сирийскими сторонами, между правительством и оппозиционерами", - сказал он журналистам в субботу. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама. Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"* четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20241207/lavrov-1987905004.html

https://ria.ru/20241207/lavrov-1987900497.html

https://ria.ru/20241207/siriya-1987864159.html

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, россия, гейр педерсен, сергей лавров, оон, воздушно-космические силы россии