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Сирийская армия проводит передислокацию из южных районов страны - РИА Новости, 07.12.2024
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16:34 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/siriya-1987904097.html
Сирийская армия проводит передислокацию из южных районов страны
Сирийская армия проводит передислокацию из южных районов страны - РИА Новости, 07.12.2024
Сирийская армия проводит передислокацию из южных районов страны
Части сирийской армии проводят передислокацию из южных районов страны в рамках указов командования, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T16:34
2024-12-07T16:34
в мире
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россия
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
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БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости. Части сирийской армии проводят передислокацию из южных районов страны в рамках указов командования, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии. "Подразделения наших вооруженных сил, действующие в южном регионе, проводят передислокацию и дальнейшее развертывание в рамках определенного плана и приказа. Все передвижения являются естественными в рамках действий вооруженных сил", - написано в заявлении. Согласно коммюнике, террористические группировки пытаются воспользоваться данными действиями, искажая реальность и выдавая желаемое за действительное. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама. Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"** четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация** Запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241207/lavrov-1987900497.html
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в мире, сирия, россия, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024, алеппо
В мире, Сирия, Россия, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Алеппо
Сирийская армия проводит передислокацию из южных районов страны

Сирийская армия передислоцируется из южных районов страны по указам командования

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Сирийской Арабской армии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Сирийской Арабской армии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости. Части сирийской армии проводят передислокацию из южных районов страны в рамках указов командования, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии.
"Подразделения наших вооруженных сил, действующие в южном регионе, проводят передислокацию и дальнейшее развертывание в рамках определенного плана и приказа. Все передвижения являются естественными в рамках действий вооруженных сил", - написано в заявлении.
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Вчера, 16:13
Согласно коммюнике, террористические группировки пытаются воспользоваться данными действиями, искажая реальность и выдавая желаемое за действительное.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
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После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"** четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
** Запрещенная в РФ террористическая организация
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