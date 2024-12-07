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Сирийская армия опровергла сообщения об отступлении из пригорода Дамаска - РИА Новости, 07.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
15:50 07.12.2024 (обновлено: 16:25 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/siriya-1987895093.html
Сирийская армия опровергла сообщения об отступлении из пригорода Дамаска
Сирийская армия опровергла сообщения об отступлении из пригорода Дамаска - РИА Новости, 07.12.2024
Сирийская армия опровергла сообщения об отступлении из пригорода Дамаска
Подразделения сирийской армии находятся на всех своих позициях в пригороде Дамаска, заявило Министерство обороны САР. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T15:50
2024-12-07T16:25
война в сирии
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обострение ситуации в сирии — 2024
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БЕЙРУТ, 7 дек — РИА Новости. Подразделения сирийской армии находятся на всех своих позициях в пригороде Дамаска, заявило Министерство обороны САР."Все сообщения о выводе наших сил из пригорода Дамаска не соответствуют действительности", — подчеркнули в ведомстве.Минобороны Сирии отметило, что с помощью информационных вбросов в соцсетях и СМИ террористы пытаются вызвать панику у населения в пригороде Дамаска.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Но 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего конфликта, начавшегося весной 2011 года. Населенный пункт имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.Кроме того, сегодня Вооруженные силы Сирии провели передислокацию из городов Сувейда и Деръа, находящихся на юге страны около границы с Иорданией.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241207/lavrov-1987895312.html
https://ria.ru/20241207/sklady-1987884838.html
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в мире, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город), Обострение ситуации в Сирии — 2024
Сирийская армия опровергла сообщения об отступлении из пригорода Дамаска

Минобороны Сирии опровергло сообщения об отступлении армии из пригорода Дамаска

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Сирийской арабской армии
Военнослужащие Сирийской арабской армии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Сирийской арабской армии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 7 дек — РИА Новости. Подразделения сирийской армии находятся на всех своих позициях в пригороде Дамаска, заявило Министерство обороны САР.
«
"Все сообщения о выводе наших сил из пригорода Дамаска не соответствуют действительности", — подчеркнули в ведомстве.
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Минобороны Сирии отметило, что с помощью информационных вбросов в соцсетях и СМИ террористы пытаются вызвать панику у населения в пригороде Дамаска.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Но 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
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Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего конфликта, начавшегося весной 2011 года. Населенный пункт имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
Кроме того, сегодня Вооруженные силы Сирии провели передислокацию из городов Сувейда и Деръа, находящихся на юге страны около границы с Иорданией.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в России террористическая организация.
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