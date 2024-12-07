https://ria.ru/20241207/siriya-1987895093.html

Сирийская армия опровергла сообщения об отступлении из пригорода Дамаска

Сирийская армия опровергла сообщения об отступлении из пригорода Дамаска - РИА Новости, 07.12.2024

Сирийская армия опровергла сообщения об отступлении из пригорода Дамаска

Подразделения сирийской армии находятся на всех своих позициях в пригороде Дамаска, заявило Министерство обороны САР. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T15:50

2024-12-07T15:50

2024-12-07T16:25

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БЕЙРУТ, 7 дек — РИА Новости. Подразделения сирийской армии находятся на всех своих позициях в пригороде Дамаска, заявило Министерство обороны САР."Все сообщения о выводе наших сил из пригорода Дамаска не соответствуют действительности", — подчеркнули в ведомстве.Минобороны Сирии отметило, что с помощью информационных вбросов в соцсетях и СМИ террористы пытаются вызвать панику у населения в пригороде Дамаска.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Но 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего конфликта, начавшегося весной 2011 года. Населенный пункт имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.Кроме того, сегодня Вооруженные силы Сирии провели передислокацию из городов Сувейда и Деръа, находящихся на юге страны около границы с Иорданией.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в России террористическая организация.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024