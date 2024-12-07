https://ria.ru/20241207/siriya-1987860771.html

Армия Сирии провела передислокацию из Сувейды и Деръа

Армия Сирии провела передислокацию из Сувейды и Деръа - РИА Новости, 07.12.2024

Армия Сирии провела передислокацию из Сувейды и Деръа

Вооруженные силы Сирии провели передислокацию из городов Сувейда и Деръа, создав прочную линию обороны на данных направлениях, заявило Минобороны САР. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T09:56

2024-12-07T09:56

2024-12-07T10:38

война в сирии

в мире

сирия

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986866282_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_55ce5fdeec8338264c3246ad71c0c23e.jpg

БЕЙРУТ, 7 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Сирии провели передислокацию из городов Сувейда и Деръа, создав прочную линию обороны на данных направлениях, заявило Минобороны САР."Наши силы, расположенные в Деръа и Сувейде, провели передислокацию, создав прочную линию обороны на данных направлениях, после того как террористы атаковали военные блокпосты, расположенные на отдалении с целью отвлечь наши силы, которые начали восстанавливать контроль в провинциях Хомс и Хама", — уточнило ведомство.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241206/khoms-1987836712.html

https://ria.ru/20241207/predlozhenie-1987846457.html

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024