Рейтинг@Mail.ru
Армия Сирии провела передислокацию из Сувейды и Деръа - РИА Новости, 07.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
09:56 07.12.2024 (обновлено: 10:38 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/siriya-1987860771.html
Армия Сирии провела передислокацию из Сувейды и Деръа
Армия Сирии провела передислокацию из Сувейды и Деръа - РИА Новости, 07.12.2024
Армия Сирии провела передислокацию из Сувейды и Деръа
Вооруженные силы Сирии провели передислокацию из городов Сувейда и Деръа, создав прочную линию обороны на данных направлениях, заявило Минобороны САР. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T09:56
2024-12-07T10:38
война в сирии
в мире
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986866282_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_55ce5fdeec8338264c3246ad71c0c23e.jpg
БЕЙРУТ, 7 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Сирии провели передислокацию из городов Сувейда и Деръа, создав прочную линию обороны на данных направлениях, заявило Минобороны САР.&quot;Наши силы, расположенные в Деръа и Сувейде, провели передислокацию, создав прочную линию обороны на данных направлениях, после того как террористы атаковали военные блокпосты, расположенные на отдалении с целью отвлечь наши силы, которые начали восстанавливать контроль в провинциях Хомс и Хама&quot;, — уточнило ведомство.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241206/khoms-1987836712.html
https://ria.ru/20241207/predlozhenie-1987846457.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986866282_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_3843d24b661ea4295e1b17908ffe5fc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Армия Сирии провела передислокацию из Сувейды и Деръа

Армия Сирии после боев с боевиками провела передислокацию из Сувейды и Деръа

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие сирийской армии
Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие сирийской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 7 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Сирии провели передислокацию из городов Сувейда и Деръа, создав прочную линию обороны на данных направлениях, заявило Минобороны САР.
«

"Наши силы, расположенные в Деръа и Сувейде, провели передислокацию, создав прочную линию обороны на данных направлениях, после того как террористы атаковали военные блокпосты, расположенные на отдалении с целью отвлечь наши силы, которые начали восстанавливать контроль в провинциях Хомс и Хама", — уточнило ведомство.

Самолет сирийских ВВС - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Сирийские войска при поддержке авиации провели успешную операцию в Хомсе
6 декабря, 23:45
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в России террористическая организация.
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
СМИ: Асаду предложили покинуть Сирию
Вчера, 04:07
 
Война в СирииВ миреСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала