Армия Сирии провела передислокацию из Сувейды и Деръа
Армия Сирии после боев с боевиками провела передислокацию из Сувейды и Деръа
Военнослужащие сирийской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 7 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Сирии провели передислокацию из городов Сувейда и Деръа, создав прочную линию обороны на данных направлениях, заявило Минобороны САР.
«
"Наши силы, расположенные в Деръа и Сувейде, провели передислокацию, создав прочную линию обороны на данных направлениях, после того как террористы атаковали военные блокпосты, расположенные на отдалении с целью отвлечь наши силы, которые начали восстанавливать контроль в провинциях Хомс и Хама", — уточнило ведомство.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в России террористическая организация.
СМИ: Асаду предложили покинуть Сирию
Вчера, 04:07