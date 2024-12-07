https://ria.ru/20241207/shkolnik-1987934805.html

В Нижегородской области девятиклассник сломал учителю нос во время урока

В Нижегородской области девятиклассник сломал учителю нос во время урока - РИА Новости, 07.12.2024

В Нижегородской области девятиклассник сломал учителю нос во время урока

Девятиклассник сломал нос учителю английского языка на уроке в школе города Ковернино в Нижегородской области, сообщила региональная трудовая инспекция. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T21:19

2024-12-07T21:19

2024-12-07T21:45

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Девятиклассник сломал нос учителю английского языка на уроке в школе города Ковернино в Нижегородской области, сообщила региональная трудовая инспекция. "Пятого декабря в 14:40 во время урока английского языка учащийся 9-го "Б" класса ударил 38-летнего учителя Ковернинской средней школы № 1. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга и закрытый перелом костей носа", — говорится в сообщении.Причина конфликта не уточняется. Согласно медицинскому заключению, полученная преподавателем травма относится к тяжелым. Гострудинспекция выясняет обстоятельства произошедшего.Накануне региональная трудовая инспекция сообщала о том, что в четверг во время урока ученик избил учителя истории школы № 144 в Нижнем Новгороде. У педагога диагностировали сотрясение головного мозга и ссадины на лице.

https://ria.ru/20241206/novgorod-1987786649.html

нижегородская область

нижний новгород

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижегородская область, нижний новгород