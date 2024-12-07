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В Нижегородской области девятиклассник сломал учителю нос во время урока - РИА Новости, 07.12.2024
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21:19 07.12.2024 (обновлено: 21:45 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/shkolnik-1987934805.html
В Нижегородской области девятиклассник сломал учителю нос во время урока
В Нижегородской области девятиклассник сломал учителю нос во время урока - РИА Новости, 07.12.2024
В Нижегородской области девятиклассник сломал учителю нос во время урока
Девятиклассник сломал нос учителю английского языка на уроке в школе города Ковернино в Нижегородской области, сообщила региональная трудовая инспекция. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T21:19
2024-12-07T21:45
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Девятиклассник сломал нос учителю английского языка на уроке в школе города Ковернино в Нижегородской области, сообщила региональная трудовая инспекция. &quot;Пятого декабря в 14:40 во время урока английского языка учащийся 9-го &quot;Б&quot; класса ударил 38-летнего учителя Ковернинской средней школы № 1. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга и закрытый перелом костей носа&quot;, — говорится в сообщении.Причина конфликта не уточняется. Согласно медицинскому заключению, полученная преподавателем травма относится к тяжелым. Гострудинспекция выясняет обстоятельства произошедшего.Накануне региональная трудовая инспекция сообщала о том, что в четверг во время урока ученик избил учителя истории школы № 144 в Нижнем Новгороде. У педагога диагностировали сотрясение головного мозга и ссадины на лице.
https://ria.ru/20241206/novgorod-1987786649.html
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород
Происшествия, Нижегородская область, Нижний Новгород
В Нижегородской области девятиклассник сломал учителю нос во время урока

В Нижегородской области школьник сломал нос учителю английского языка на уроке

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Девятиклассник сломал нос учителю английского языка на уроке в школе города Ковернино в Нижегородской области, сообщила региональная трудовая инспекция.
«

"Пятого декабря в 14:40 во время урока английского языка учащийся 9-го "Б" класса ударил 38-летнего учителя Ковернинской средней школы № 1. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга и закрытый перелом костей носа", — говорится в сообщении.

Причина конфликта не уточняется. Согласно медицинскому заключению, полученная преподавателем травма относится к тяжелым. Гострудинспекция выясняет обстоятельства произошедшего.
Накануне региональная трудовая инспекция сообщала о том, что в четверг во время урока ученик избил учителя истории школы № 144 в Нижнем Новгороде. У педагога диагностировали сотрясение головного мозга и ссадины на лице.
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