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Кольца Сатурна в 2025 году дважды исчезнут для наблюдателей с Земли - РИА Новости, 07.12.2024
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Наука
 
07:23 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/saturn-1987852710.html
Кольца Сатурна в 2025 году дважды исчезнут для наблюдателей с Земли
Кольца Сатурна в 2025 году дважды исчезнут для наблюдателей с Земли - РИА Новости, 07.12.2024
Кольца Сатурна в 2025 году дважды исчезнут для наблюдателей с Земли
Полное исчезновение колец для наблюдателей с Земли произойдет дважды – весной и осенью 2025 года, рассказал РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T07:23
2024-12-07T07:23
наука
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Полное исчезновение колец для наблюдателей с Земли произойдет дважды – весной и осенью 2025 года, рассказал РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий. "Раз в 15 лет, то есть два раза в орбитальный период Сатурна (год на Сатурне длится 30 земных лет), происходит исчезновение колец Сатурна. Дело в том, что мы (наблюдатели на Земле) оказываемся в той же плоскости, что и кольца этой планеты. И мы их видим тогда с ребра, а кольца очень тонкие – это порядка 30 метров толщины. При этом расстояние от Земли до Сатурна более миллиарда километров, поэтому, по сути, для нас они исчезнут, даже если наблюдать в самый большой телескоп. Полное исчезновение колец произойдет весной и осенью 2025 года, в другое время в будущем году они будут видны очень тонкой полоской. Это редкое событие – один раз в 15 лет, когда наша знаменитая окольцованная планета окажется без своих колец", - сказал Короткий. Исчезновения произойдут парно, с разницей в восемь месяцев: 23 марта и 26 ноября. При этом весеннее исчезновение колец будет недоступно для наблюдателей с Земли, помешает Солнце. Осеннее исчезновение колец будет уже с хорошими условиями видимости. Увидеть исчезновение колец планеты можно будет, воспользовавшись телескопом с хорошим увеличением, отметил эксперт.
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земля
Наука, Земля
Кольца Сатурна в 2025 году дважды исчезнут для наблюдателей с Земли

Кольца Сатурна весной и осенью 2025 года исчезнут для наблюдателей с Земли

© NASA/JPL-Caltech/SSIКольца Сатурна
Кольца Сатурна - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© NASA/JPL-Caltech/SSI
Кольца Сатурна. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Полное исчезновение колец для наблюдателей с Земли произойдет дважды – весной и осенью 2025 года, рассказал РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий.
"Раз в 15 лет, то есть два раза в орбитальный период Сатурна (год на Сатурне длится 30 земных лет), происходит исчезновение колец Сатурна. Дело в том, что мы (наблюдатели на Земле) оказываемся в той же плоскости, что и кольца этой планеты. И мы их видим тогда с ребра, а кольца очень тонкие – это порядка 30 метров толщины. При этом расстояние от Земли до Сатурна более миллиарда километров, поэтому, по сути, для нас они исчезнут, даже если наблюдать в самый большой телескоп. Полное исчезновение колец произойдет весной и осенью 2025 года, в другое время в будущем году они будут видны очень тонкой полоской. Это редкое событие – один раз в 15 лет, когда наша знаменитая окольцованная планета окажется без своих колец", - сказал Короткий.
Исчезновения произойдут парно, с разницей в восемь месяцев: 23 марта и 26 ноября. При этом весеннее исчезновение колец будет недоступно для наблюдателей с Земли, помешает Солнце. Осеннее исчезновение колец будет уже с хорошими условиями видимости. Увидеть исчезновение колец планеты можно будет, воспользовавшись телескопом с хорошим увеличением, отметил эксперт.
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