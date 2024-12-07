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Сальдо прокомментировал слова Зеленского о дипломатическом решении - РИА Новости, 07.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:07 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/saldo-1987861817.html
Сальдо прокомментировал слова Зеленского о дипломатическом решении
Сальдо прокомментировал слова Зеленского о дипломатическом решении - РИА Новости, 07.12.2024
Сальдо прокомментировал слова Зеленского о дипломатическом решении
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал слова Владимира Зеленского о дипломатическом решении шагом к осознанию реальности. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T10:07
2024-12-07T10:07
в мире
владимир зеленский
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал слова Владимира Зеленского о дипломатическом решении шагом к осознанию реальности. Ранее Зеленский в интервью японскому агентству Киодо пожаловался на нехватку сил у украинской армии, чтобы вернуть Крым и другие территории, и заявил о необходимости искать дипломатическое решение, параллельно требуя от партнеров расширения помощи Киеву. "Заявление Зеленского подтверждает очевидное: военная победа для Украины недостижима. Это шаг к осознанию реальности, однако к подобным словам стоит относиться с осторожностью", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, Зеленский остается несамостоятельной фигурой, действующей исключительно в интересах западных кураторов. "Более того, его позиция лишена легитимности, поскольку он узурпировал власть и продолжает вести страну к дальнейшей катастрофе", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20241207/peredyshka-1987842341.html
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в мире, владимир зеленский, владимир сальдо
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине
Сальдо прокомментировал слова Зеленского о дипломатическом решении

Сальдо назвал слова Зеленского о дипломатии шагом к осознанию реальности

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал слова Владимира Зеленского о дипломатическом решении шагом к осознанию реальности.
Ранее Зеленский в интервью японскому агентству Киодо пожаловался на нехватку сил у украинской армии, чтобы вернуть Крым и другие территории, и заявил о необходимости искать дипломатическое решение, параллельно требуя от партнеров расширения помощи Киеву.
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"Заявление Зеленского подтверждает очевидное: военная победа для Украины недостижима. Это шаг к осознанию реальности, однако к подобным словам стоит относиться с осторожностью", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, Зеленский остается несамостоятельной фигурой, действующей исключительно в интересах западных кураторов.
"Более того, его позиция лишена легитимности, поскольку он узурпировал власть и продолжает вести страну к дальнейшей катастрофе", - подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир Сальдо
 
 
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