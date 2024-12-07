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Сальдо прокомментировал слова Зеленского о дипломатическом решении

Сальдо прокомментировал слова Зеленского о дипломатическом решении - РИА Новости, 07.12.2024

Сальдо прокомментировал слова Зеленского о дипломатическом решении

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал слова Владимира Зеленского о дипломатическом решении шагом к осознанию реальности. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T10:07

2024-12-07T10:07

2024-12-07T10:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал слова Владимира Зеленского о дипломатическом решении шагом к осознанию реальности. Ранее Зеленский в интервью японскому агентству Киодо пожаловался на нехватку сил у украинской армии, чтобы вернуть Крым и другие территории, и заявил о необходимости искать дипломатическое решение, параллельно требуя от партнеров расширения помощи Киеву. "Заявление Зеленского подтверждает очевидное: военная победа для Украины недостижима. Это шаг к осознанию реальности, однако к подобным словам стоит относиться с осторожностью", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, Зеленский остается несамостоятельной фигурой, действующей исключительно в интересах западных кураторов. "Более того, его позиция лишена легитимности, поскольку он узурпировал власть и продолжает вести страну к дальнейшей катастрофе", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20241207/peredyshka-1987842341.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, владимир сальдо