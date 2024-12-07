Сальдо назвал неприемлемый сценарий завершения конфликта на Украине
Сальдо назвал неприемлемым корейский сценарий завершения конфликта на Украине
Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал абсолютно неприемлемым "корейский сценарий" завершения украинского конфликта, связанный с его заморозкой.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что у избранного президента США Дональда Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта, предложение Вэнса - демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и гарантию для России, что Киев не вступит в НАТО.
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"Сценарий заморозки конфликта, как на Корейском полуострове, для России абсолютно неприемлем. Верховный главнокомандующий чётко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, заморозка конфликта приведёт лишь к накоплению противоречий и станет временным решением, оставляющим угрозы нерешёнными.
"Полное выполнение задач специальной военной операции — единственный путь к достижению устойчивого мира", - подчеркнул Сальдо.
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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