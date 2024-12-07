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Джеорджеску призвал граждан Румынии выйти на выборы вопреки решению КС - РИА Новости, 07.12.2024
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22:55 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987940640.html
Джеорджеску призвал граждан Румынии выйти на выборы вопреки решению КС
Джеорджеску призвал граждан Румынии выйти на выборы вопреки решению КС - РИА Новости, 07.12.2024
Джеорджеску призвал граждан Румынии выйти на выборы вопреки решению КС
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску выступил с заявлением, в котором призвал жителей страны выйти на избирательные участки, несмотря на решение... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T22:55
2024-12-07T22:55
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марчел чолаку
президентские выборы в румынии — 2024
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БУХАРЕСТ, 7 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску выступил с заявлением, в котором призвал жителей страны выйти на избирательные участки, несмотря на решение Конституционного суда об отмене первого тура выборов. "Голосование — это наше завоёванное право, и мы не позволим лишить нас этого. Завтра мы должны быть у избирательных участков, как в стране, так и за её пределами. Нельзя победить желание и силу народа", — сказал Джеорджеску в субботу вечером в эфире телеканала Realitatea. Политик заявил, что оспорит решение Конституционного суда, которое оспаривает законность дальнейшего проведения выборов. "Бюллетени уже напечатаны, но Конституционный суд пытается отменить процесс, не имея для этого юридических оснований", — сказал Джеорджеску. В пятницу судьи Конституционного суда приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.
https://ria.ru/20241207/ks-1987913970.html
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в мире, румыния, марчел чолаку, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, Марчел Чолаку, Президентские выборы в Румынии — 2024
Джеорджеску призвал граждан Румынии выйти на выборы вопреки решению КС

Кандидат Джеорджеску призвал граждан Румынии выйти на выборы вопреки решению КС

© AP Photo / Alexandru DobreКандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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БУХАРЕСТ, 7 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску выступил с заявлением, в котором призвал жителей страны выйти на избирательные участки, несмотря на решение Конституционного суда об отмене первого тура выборов.
"Голосование — это наше завоёванное право, и мы не позволим лишить нас этого. Завтра мы должны быть у избирательных участков, как в стране, так и за её пределами. Нельзя победить желание и силу народа", — сказал Джеорджеску в субботу вечером в эфире телеканала Realitatea.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
КС Румынии не имел права отменять президентские выборы, заявил экс-премьер
Вчера, 18:23
Политик заявил, что оспорит решение Конституционного суда, которое оспаривает законность дальнейшего проведения выборов.
"Бюллетени уже напечатаны, но Конституционный суд пытается отменить процесс, не имея для этого юридических оснований", — сказал Джеорджеску.
В пятницу судьи Конституционного суда приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Кандидат в президенты Румынии раскритиковал решение КС по выборам
6 декабря, 22:23
 
В миреРумынияМарчел ЧолакуПрезидентские выборы в Румынии — 2024
 
 
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