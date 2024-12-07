https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987940640.html

Джеорджеску призвал граждан Румынии выйти на выборы вопреки решению КС

Джеорджеску призвал граждан Румынии выйти на выборы вопреки решению КС - РИА Новости, 07.12.2024

Джеорджеску призвал граждан Румынии выйти на выборы вопреки решению КС

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску выступил с заявлением, в котором призвал жителей страны выйти на избирательные участки, несмотря на решение... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T22:55

2024-12-07T22:55

2024-12-07T22:55

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марчел чолаку

президентские выборы в румынии — 2024

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БУХАРЕСТ, 7 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску выступил с заявлением, в котором призвал жителей страны выйти на избирательные участки, несмотря на решение Конституционного суда об отмене первого тура выборов. "Голосование — это наше завоёванное право, и мы не позволим лишить нас этого. Завтра мы должны быть у избирательных участков, как в стране, так и за её пределами. Нельзя победить желание и силу народа", — сказал Джеорджеску в субботу вечером в эфире телеканала Realitatea. Политик заявил, что оспорит решение Конституционного суда, которое оспаривает законность дальнейшего проведения выборов. "Бюллетени уже напечатаны, но Конституционный суд пытается отменить процесс, не имея для этого юридических оснований", — сказал Джеорджеску. В пятницу судьи Конституционного суда приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.

https://ria.ru/20241207/ks-1987913970.html

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в мире, румыния, марчел чолаку, президентские выборы в румынии — 2024