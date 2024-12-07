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Дональд Трамп-младший осудил отмену итогов первого тура выборов в Румынии - РИА Новости, 07.12.2024
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16:34 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987904309.html
Дональд Трамп-младший осудил отмену итогов первого тура выборов в Румынии
Дональд Трамп-младший осудил отмену итогов первого тура выборов в Румынии - РИА Новости, 07.12.2024
Дональд Трамп-младший осудил отмену итогов первого тура выборов в Румынии
Дональд Трамп-младший, старший сын победившего на выборах президента в США Дональда Трампа, в своем аккаунте в социальной сети Х осудил отмену результатов... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T16:34
2024-12-07T16:34
в мире
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дональд трамп
клаус йоханнис
марчел чолаку
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tiktok
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, старший сын победившего на выборах президента в США Дональда Трампа, в своем аккаунте в социальной сети Х осудил отмену результатов первого тура президентских выборов в Румынии. В пятницу судьи Конституционного суда приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным. "Ого, посмотрите, что происходит в Румынии! Конституционный суд отменил первый тур президентских выборов. Еще одна попытка Сороса или марксистов подтасовать результаты и отрицать волю народа. Она (кандидат Елена Ласкони - ред.) проиграет, и они это знают", - написал Трамп-младший. Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США выразили солидарность с народом Румынии и призвали все стороны поддерживать конституционный порядок страны на фоне решения Конституционного суда об отмене результатов первого тура президентских выборов в Румынии. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис в среду опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску. Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, в рамках которой было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировалась через Telegram-каналы.
https://ria.ru/20241206/rumyniya-1987824877.html
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в мире, сша, дональд трамп, клаус йоханнис, марчел чолаку, нато, tiktok, румыния
В мире, США, Дональд Трамп, Клаус Йоханнис, Марчел Чолаку, НАТО, TikTok, Румыния
Дональд Трамп-младший осудил отмену итогов первого тура выборов в Румынии

Дональд Трамп-младший осудил отмену итогов I тура выборов президента Румынии

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп–младший
Дональд Трамп–младший - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп–младший. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, старший сын победившего на выборах президента в США Дональда Трампа, в своем аккаунте в социальной сети Х осудил отмену результатов первого тура президентских выборов в Румынии.
В пятницу судьи Конституционного суда приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.
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Пушков назвал отмену второго тура выборов в Румынии госпереворотом
6 декабря, 20:52
"Ого, посмотрите, что происходит в Румынии! Конституционный суд отменил первый тур президентских выборов. Еще одна попытка Сороса или марксистов подтасовать результаты и отрицать волю народа. Она (кандидат Елена Ласкони - ред.) проиграет, и они это знают", - написал Трамп-младший.
Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США выразили солидарность с народом Румынии и призвали все стороны поддерживать конституционный порядок страны на фоне решения Конституционного суда об отмене результатов первого тура президентских выборов в Румынии.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов.
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Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис в среду опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску.
Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, в рамках которой было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировалась через Telegram-каналы.
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6 декабря, 22:23
 
В миреСШАДональд ТрампКлаус ЙоханнисМарчел ЧолакуНАТОTikTokРумыния
 
 
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