Дональд Трамп-младший осудил отмену итогов первого тура выборов в Румынии
Дональд Трамп-младший осудил отмену итогов I тура выборов президента Румынии
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп–младший
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп–младший. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, старший сын победившего на выборах президента в США Дональда Трампа, в своем аккаунте в социальной сети Х осудил отмену результатов первого тура президентских выборов в Румынии.
В пятницу судьи Конституционного суда приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.
"Ого, посмотрите, что происходит в Румынии! Конституционный суд отменил первый тур президентских выборов. Еще одна попытка Сороса или марксистов подтасовать результаты и отрицать волю народа. Она (кандидат Елена Ласкони - ред.) проиграет, и они это знают", - написал Трамп-младший.
Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США выразили солидарность с народом Румынии и призвали все стороны поддерживать конституционный порядок страны на фоне решения Конституционного суда об отмене результатов первого тура президентских выборов в Румынии.
Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис в среду опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску.
Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, в рамках которой было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировалась через Telegram-каналы.