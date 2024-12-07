https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987904309.html

Дональд Трамп-младший осудил отмену итогов первого тура выборов в Румынии

Дональд Трамп-младший осудил отмену итогов первого тура выборов в Румынии - РИА Новости, 07.12.2024

Дональд Трамп-младший осудил отмену итогов первого тура выборов в Румынии

Дональд Трамп-младший, старший сын победившего на выборах президента в США Дональда Трампа, в своем аккаунте в социальной сети Х осудил отмену результатов... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T16:34

2024-12-07T16:34

2024-12-07T16:34

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сша

дональд трамп

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, старший сын победившего на выборах президента в США Дональда Трампа, в своем аккаунте в социальной сети Х осудил отмену результатов первого тура президентских выборов в Румынии. В пятницу судьи Конституционного суда приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным. "Ого, посмотрите, что происходит в Румынии! Конституционный суд отменил первый тур президентских выборов. Еще одна попытка Сороса или марксистов подтасовать результаты и отрицать волю народа. Она (кандидат Елена Ласкони - ред.) проиграет, и они это знают", - написал Трамп-младший. Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США выразили солидарность с народом Румынии и призвали все стороны поддерживать конституционный порядок страны на фоне решения Конституционного суда об отмене результатов первого тура президентских выборов в Румынии. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис в среду опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску. Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, в рамках которой было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировалась через Telegram-каналы.

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https://ria.ru/20241207/obyski-1987877405.html

https://ria.ru/20241206/rumyniya-1987832045.html

сша

румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп, клаус йоханнис, марчел чолаку, нато, tiktok, румыния