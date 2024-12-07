https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987820197.html

Запад впервые успешно отразил "русскую агрессию" против страны НАТО

Запад впервые успешно отразил "русскую агрессию" против страны НАТО - РИА Новости, 07.12.2024

Запад впервые успешно отразил "русскую агрессию" против страны НАТО

В пятницу весь мир узнал, что НАТО успешно отразила агрессию России — защитив одну из стран альянса. Можно поздравить атлантистов с выдающейся победой? РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T08:00

2024-12-07T08:00

2024-12-07T08:11

аналитика

в мире

россия

москва

румыния

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987804590_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_e56b8d1d9a6b860524d19cdfaee13a09.jpg

В пятницу весь мир узнал, что НАТО успешно отразила агрессию России — защитив одну из стран альянса. Можно поздравить атлантистов с выдающейся победой?Не удивляйтесь, что не видите новостей о поверженных российских войсках — победа была одержана на виртуальном поле боя. От русского медведя в этот раз спасли Румынию — эта страна, находящаяся на передовой противостояния с агрессивной Россией, была спасена от порабощения. Причем без единого выстрела — достаточно было решения Конституционного суда, отменившего итоги первого тура президентских выборов.Да, все так просто — за два дня до второго тура голосования судьи просто отменили выборы: их теперь придется проводить заново. Причина простая — русские вмешались в выборы через TikTok и обеспечили лидерство Кэлину Джорджеску, правому националисту, критикующему НАТО с ЕС и выступающему за уменьшение поддержки Украины и прекращение конфликта с Россией. Теперь румыны и весь Запад могут спать спокойно — Москва не сможет привести своего человека к власти в Бухаресте.Если же говорить серьезно, то в пятницу НАТО и Евросоюз выстрелили себе в ногу, причем без серьезного повода для этого. Ущерб для репутации Запада будет огромен. В мире увидят, чего стоят все рассуждения о демократических ценностях, ради защиты которых нужно воевать с Россией на Украине до победного конца. Причем самое интересное в том, что откровенное пренебрежение результатами народного голосования не только не было оправдано никакими геополитическими соображениями, но и приведет к прямо противоположному для Запада результату — вплоть до триумфальной победы "неправильного" кандидата на новых выборах.Начать с того, что Румыния не могла и не собиралась выходить из НАТО и ЕС, а Джорджеску не был пророссийским кандидатом — он евроскептик и критик глобалистов (которых хорошо знает, потому что десятилетиями работал в атлантических структурах). В румынской политической системе президент обладает весьма ограниченными полномочиями — в том числе в сфере внешней политики. Самостоятельно, без опоры на парламент, глава государства не способен провести радикальные перемены во внешнеполитическом курсе страны, а у Джорджеску даже нет собственной партии. Прошедшие в прошлые выходные парламентские выборы увеличили представительство различных правонационалистических партий в три раза, но даже после этого у них будет не больше трети мест. Не говоря уже о том, что Джорджеску и не был настроен на выход из НАТО и ЕС, о чем говорил в том числе в своих последних интервью.Более того, не было и полной уверенности в его победе в это воскресенье. Да, он стал лидером в первом туре, но его отрыв от ставшей второй Елены Ласкони составил всего три процента (22 против 19). Во втором туре к Джорджеску отошли бы голоса националиста Джордже Симиона (14 процентов), но к Ласкони ушли бы сторонники премьера Чолаку (19 процентов), то есть борьба была бы напряженной. И многие наблюдатели считали, что несистемный кандидат в итоге проиграет.Однако элиты (общеевропейские и румынские) решили не рисковать — тем более что опросы показывали преимущество Джорджеску. В начале недели это еще не было так явно заметно, поэтому Конституционный суд не стал устраивать пересчет голосов. Но к концу недели паника, по-видимому, усилилась: в четверг Совет национальной безопасности обнародовал доклады спецслужб, в которых говорилось о том, что "платформы кибербезопасности российского происхождения" получили доступ к избирательным сайтам страны и организовали более 85 тысяч кибератак. Кроме того, Россию обвинили в том, что она использовала сеть аккаунтов в TikTok для поддержки Джорджеску. После чего в пятницу Конституционный суд принял решение отменить итоги первого тура и организовать новые выборы.Пока что непонятно, когда они пройдут, но возмущение отменой высказала даже соперник Джорджеску Елена Ласкони, назвавшее решение КС "незаконным и аморальным": "Это момент, когда румынское государство растоптало демократию".Ласкони принадлежит к оппозиционному, но вполне системному "Союзу спасения Румынии" — и, видимо, верила в свою победу. Против ее президентства ни Запад, ни румынский истеблишмент ничего против не имел бы, однако страх перед все более вероятной победой Джорджеску затмил все.Потому что русофобия оглупляет — а именно она и движет инициаторами отмены выборов. Но неужели они в самом деле верят в русское вмешательство? Причем такого масштаба, чтобы оно могло повлиять на исход выборов? Не говоря уже о том, что накануне первого тура на Западе называли прорусским кандидатом совсем другого политика — Джордже Симиона. И опасались, что он выйдет во второй тур (в итоге он пришел четвертым). Получается, что Москве было бы логично поддерживать именно его, а не бесперспективного Джорджеску?И как же нужно не уважать румын, чтобы считать, что они проголосовали за Джорджеску не из-за протеста против общего курса румынской элиты и симпатии к его взглядам, а под влиянием русских ботов? Хотя о чем это мы — в США на полном серьезе рассуждали о влиянии Москвы на первую победу Трампа. Что-то, правда, в этом году не слышно попыток объяснить его реванш "русским вмешательством".То же самое будет и в Румынии — отмена выборов сработает на антиглобалистские, антиатлантические силы. Теперь уже Джорджеску уверенно выиграет новые выборы. А если его не допустят к ним (например, заведут уголовные дела и запретят регистрацию), то победит другой националист-евроскептик — Симион. То, что они оба настроены против конфронтации с Россией, объясняется не происками Москвы, а тем, что они чутко улавливают настроения народа и направление движения истории. А пытающимся остановить или замедлить ее ход атлантистам не остается ничего другого, кроме как в борьбе с ними дискредитировать фундаментальные "ценности" собственного проекта. То есть самим демонтировать декорации "народ выбирает свою власть", прикрывающие реальную власть никем не выбранных фигур.

https://ria.ru/20241205/rumyniya-1987444342.html

https://ria.ru/20241206/rumyniya-1987753114.html

https://ria.ru/20241125/rumyniya-1985552131.html

https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985329847.html

россия

москва

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, в мире, россия, москва, румыния, евросоюз, нато