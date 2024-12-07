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Запад впервые успешно отразил "русскую агрессию" против страны НАТО - РИА Новости, 07.12.2024
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08:00 07.12.2024 (обновлено: 08:11 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987820197.html
Запад впервые успешно отразил "русскую агрессию" против страны НАТО
Запад впервые успешно отразил "русскую агрессию" против страны НАТО - РИА Новости, 07.12.2024
Запад впервые успешно отразил "русскую агрессию" против страны НАТО
В пятницу весь мир узнал, что НАТО успешно отразила агрессию России — защитив одну из стран альянса. Можно поздравить атлантистов с выдающейся победой? РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T08:00
2024-12-07T08:11
аналитика
в мире
россия
москва
румыния
евросоюз
нато
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В пятницу весь мир узнал, что НАТО успешно отразила агрессию России — защитив одну из стран альянса. Можно поздравить атлантистов с выдающейся победой?Не удивляйтесь, что не видите новостей о поверженных российских войсках — победа была одержана на виртуальном поле боя. От русского медведя в этот раз спасли Румынию — эта страна, находящаяся на передовой противостояния с агрессивной Россией, была спасена от порабощения. Причем без единого выстрела — достаточно было решения Конституционного суда, отменившего итоги первого тура президентских выборов.Да, все так просто — за два дня до второго тура голосования судьи просто отменили выборы: их теперь придется проводить заново. Причина простая — русские вмешались в выборы через TikTok и обеспечили лидерство Кэлину Джорджеску, правому националисту, критикующему НАТО с ЕС и выступающему за уменьшение поддержки Украины и прекращение конфликта с Россией. Теперь румыны и весь Запад могут спать спокойно — Москва не сможет привести своего человека к власти в Бухаресте.Если же говорить серьезно, то в пятницу НАТО и Евросоюз выстрелили себе в ногу, причем без серьезного повода для этого. Ущерб для репутации Запада будет огромен. В мире увидят, чего стоят все рассуждения о демократических ценностях, ради защиты которых нужно воевать с Россией на Украине до победного конца. Причем самое интересное в том, что откровенное пренебрежение результатами народного голосования не только не было оправдано никакими геополитическими соображениями, но и приведет к прямо противоположному для Запада результату — вплоть до триумфальной победы "неправильного" кандидата на новых выборах.Начать с того, что Румыния не могла и не собиралась выходить из НАТО и ЕС, а Джорджеску не был пророссийским кандидатом — он евроскептик и критик глобалистов (которых хорошо знает, потому что десятилетиями работал в атлантических структурах). В румынской политической системе президент обладает весьма ограниченными полномочиями — в том числе в сфере внешней политики. Самостоятельно, без опоры на парламент, глава государства не способен провести радикальные перемены во внешнеполитическом курсе страны, а у Джорджеску даже нет собственной партии. Прошедшие в прошлые выходные парламентские выборы увеличили представительство различных правонационалистических партий в три раза, но даже после этого у них будет не больше трети мест. Не говоря уже о том, что Джорджеску и не был настроен на выход из НАТО и ЕС, о чем говорил в том числе в своих последних интервью.Более того, не было и полной уверенности в его победе в это воскресенье. Да, он стал лидером в первом туре, но его отрыв от ставшей второй Елены Ласкони составил всего три процента (22 против 19). Во втором туре к Джорджеску отошли бы голоса националиста Джордже Симиона (14 процентов), но к Ласкони ушли бы сторонники премьера Чолаку (19 процентов), то есть борьба была бы напряженной. И многие наблюдатели считали, что несистемный кандидат в итоге проиграет.Однако элиты (общеевропейские и румынские) решили не рисковать — тем более что опросы показывали преимущество Джорджеску. В начале недели это еще не было так явно заметно, поэтому Конституционный суд не стал устраивать пересчет голосов. Но к концу недели паника, по-видимому, усилилась: в четверг Совет национальной безопасности обнародовал доклады спецслужб, в которых говорилось о том, что "платформы кибербезопасности российского происхождения" получили доступ к избирательным сайтам страны и организовали более 85 тысяч кибератак. Кроме того, Россию обвинили в том, что она использовала сеть аккаунтов в TikTok для поддержки Джорджеску. После чего в пятницу Конституционный суд принял решение отменить итоги первого тура и организовать новые выборы.Пока что непонятно, когда они пройдут, но возмущение отменой высказала даже соперник Джорджеску Елена Ласкони, назвавшее решение КС "незаконным и аморальным": "Это момент, когда румынское государство растоптало демократию".Ласкони принадлежит к оппозиционному, но вполне системному "Союзу спасения Румынии" — и, видимо, верила в свою победу. Против ее президентства ни Запад, ни румынский истеблишмент ничего против не имел бы, однако страх перед все более вероятной победой Джорджеску затмил все.Потому что русофобия оглупляет — а именно она и движет инициаторами отмены выборов. Но неужели они в самом деле верят в русское вмешательство? Причем такого масштаба, чтобы оно могло повлиять на исход выборов? Не говоря уже о том, что накануне первого тура на Западе называли прорусским кандидатом совсем другого политика — Джордже Симиона. И опасались, что он выйдет во второй тур (в итоге он пришел четвертым). Получается, что Москве было бы логично поддерживать именно его, а не бесперспективного Джорджеску?И как же нужно не уважать румын, чтобы считать, что они проголосовали за Джорджеску не из-за протеста против общего курса румынской элиты и симпатии к его взглядам, а под влиянием русских ботов? Хотя о чем это мы — в США на полном серьезе рассуждали о влиянии Москвы на первую победу Трампа. Что-то, правда, в этом году не слышно попыток объяснить его реванш "русским вмешательством".То же самое будет и в Румынии — отмена выборов сработает на антиглобалистские, антиатлантические силы. Теперь уже Джорджеску уверенно выиграет новые выборы. А если его не допустят к ним (например, заведут уголовные дела и запретят регистрацию), то победит другой националист-евроскептик — Симион. То, что они оба настроены против конфронтации с Россией, объясняется не происками Москвы, а тем, что они чутко улавливают настроения народа и направление движения истории. А пытающимся остановить или замедлить ее ход атлантистам не остается ничего другого, кроме как в борьбе с ними дискредитировать фундаментальные "ценности" собственного проекта. То есть самим демонтировать декорации "народ выбирает свою власть", прикрывающие реальную власть никем не выбранных фигур.
https://ria.ru/20241205/rumyniya-1987444342.html
https://ria.ru/20241206/rumyniya-1987753114.html
https://ria.ru/20241125/rumyniya-1985552131.html
https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985329847.html
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Петр Акопов
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Петр Акопов
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аналитика, в мире, россия, москва, румыния, евросоюз, нато
Аналитика, В мире, Россия, Москва, Румыния, Евросоюз, НАТО

Запад впервые успешно отразил "русскую агрессию" против страны НАТО

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Петр Акопов
Петр Акопов
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В пятницу весь мир узнал, что НАТО успешно отразила агрессию России — защитив одну из стран альянса. Можно поздравить атлантистов с выдающейся победой?
Не удивляйтесь, что не видите новостей о поверженных российских войсках — победа была одержана на виртуальном поле боя. От русского медведя в этот раз спасли Румынию — эта страна, находящаяся на передовой противостояния с агрессивной Россией, была спасена от порабощения. Причем без единого выстрела — достаточно было решения Конституционного суда, отменившего итоги первого тура президентских выборов.
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Да, все так просто — за два дня до второго тура голосования судьи просто отменили выборы: их теперь придется проводить заново. Причина простая — русские вмешались в выборы через TikTok и обеспечили лидерство Кэлину Джорджеску, правому националисту, критикующему НАТО с ЕС и выступающему за уменьшение поддержки Украины и прекращение конфликта с Россией. Теперь румыны и весь Запад могут спать спокойно — Москва не сможет привести своего человека к власти в Бухаресте.
Если же говорить серьезно, то в пятницу НАТО и Евросоюз выстрелили себе в ногу, причем без серьезного повода для этого. Ущерб для репутации Запада будет огромен. В мире увидят, чего стоят все рассуждения о демократических ценностях, ради защиты которых нужно воевать с Россией на Украине до победного конца. Причем самое интересное в том, что откровенное пренебрежение результатами народного голосования не только не было оправдано никакими геополитическими соображениями, но и приведет к прямо противоположному для Запада результату — вплоть до триумфальной победы "неправильного" кандидата на новых выборах.
Начать с того, что Румыния не могла и не собиралась выходить из НАТО и ЕС, а Джорджеску не был пророссийским кандидатом — он евроскептик и критик глобалистов (которых хорошо знает, потому что десятилетиями работал в атлантических структурах). В румынской политической системе президент обладает весьма ограниченными полномочиями — в том числе в сфере внешней политики. Самостоятельно, без опоры на парламент, глава государства не способен провести радикальные перемены во внешнеполитическом курсе страны, а у Джорджеску даже нет собственной партии. Прошедшие в прошлые выходные парламентские выборы увеличили представительство различных правонационалистических партий в три раза, но даже после этого у них будет не больше трети мест. Не говоря уже о том, что Джорджеску и не был настроен на выход из НАТО и ЕС, о чем говорил в том числе в своих последних интервью.
Президентские выборы в Румынии - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Более того, не было и полной уверенности в его победе в это воскресенье. Да, он стал лидером в первом туре, но его отрыв от ставшей второй Елены Ласкони составил всего три процента (22 против 19). Во втором туре к Джорджеску отошли бы голоса националиста Джордже Симиона (14 процентов), но к Ласкони ушли бы сторонники премьера Чолаку (19 процентов), то есть борьба была бы напряженной. И многие наблюдатели считали, что несистемный кандидат в итоге проиграет.
Однако элиты (общеевропейские и румынские) решили не рисковать — тем более что опросы показывали преимущество Джорджеску. В начале недели это еще не было так явно заметно, поэтому Конституционный суд не стал устраивать пересчет голосов. Но к концу недели паника, по-видимому, усилилась: в четверг Совет национальной безопасности обнародовал доклады спецслужб, в которых говорилось о том, что "платформы кибербезопасности российского происхождения" получили доступ к избирательным сайтам страны и организовали более 85 тысяч кибератак. Кроме того, Россию обвинили в том, что она использовала сеть аккаунтов в TikTok для поддержки Джорджеску. После чего в пятницу Конституционный суд принял решение отменить итоги первого тура и организовать новые выборы.
Пока что непонятно, когда они пройдут, но возмущение отменой высказала даже соперник Джорджеску Елена Ласкони, назвавшее решение КС "незаконным и аморальным": "Это момент, когда румынское государство растоптало демократию".
Ласкони принадлежит к оппозиционному, но вполне системному "Союзу спасения Румынии" — и, видимо, верила в свою победу. Против ее президентства ни Запад, ни румынский истеблишмент ничего против не имел бы, однако страх перед все более вероятной победой Джорджеску затмил все.
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Джеорджеску назвал российскую мудрость шансом для Румынии
25 ноября, 12:09
Потому что русофобия оглупляет — а именно она и движет инициаторами отмены выборов. Но неужели они в самом деле верят в русское вмешательство? Причем такого масштаба, чтобы оно могло повлиять на исход выборов? Не говоря уже о том, что накануне первого тура на Западе называли прорусским кандидатом совсем другого политика — Джордже Симиона. И опасались, что он выйдет во второй тур (в итоге он пришел четвертым). Получается, что Москве было бы логично поддерживать именно его, а не бесперспективного Джорджеску?
И как же нужно не уважать румын, чтобы считать, что они проголосовали за Джорджеску не из-за протеста против общего курса румынской элиты и симпатии к его взглядам, а под влиянием русских ботов? Хотя о чем это мы — в США на полном серьезе рассуждали о влиянии Москвы на первую победу Трампа. Что-то, правда, в этом году не слышно попыток объяснить его реванш "русским вмешательством".
То же самое будет и в Румынии — отмена выборов сработает на антиглобалистские, антиатлантические силы. Теперь уже Джорджеску уверенно выиграет новые выборы. А если его не допустят к ним (например, заведут уголовные дела и запретят регистрацию), то победит другой националист-евроскептик — Симион. То, что они оба настроены против конфронтации с Россией, объясняется не происками Москвы, а тем, что они чутко улавливают настроения народа и направление движения истории. А пытающимся остановить или замедлить ее ход атлантистам не остается ничего другого, кроме как в борьбе с ними дискредитировать фундаментальные "ценности" собственного проекта. То есть самим демонтировать декорации "народ выбирает свою власть", прикрывающие реальную власть никем не выбранных фигур.
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Процедура выборов президента Румынии
24 ноября, 03:01
 
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