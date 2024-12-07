Россиянам назвали главных бенефициаров крепкого рубля
АКРА: укрепление рубля выгодно импортерам и компаниям с валютными долгами
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Укрепляющийся рубль выгоден отечественным импортерам, а также компаниям, у которых есть валютные обязательства и издержки при преимущественно рублевой выручке, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Рубль перешел к активному росту после прекращения покупок валюты по бюджетному правилу и охлаждения первоначальных панических настроений Банком России. С понедельника к закрытию пятницы юань упал на 8,2%, до 13,41 рубля, следует из данных Московской биржи. При этом официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 9,3%, до 99,42 рубля.
"На внутреннем валютном рынке укрепление рубля выгодно компаниям, у которых есть валютные обязательства и издержки при преимущественно рублевой выручке", - пояснил директор группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Дмитрий Куликов.
При этом эксперт обратил внимание, что внутренний валютный рынок фрагментирован и слабо ликвиден на данный момент, поэтому, во-первых, сильные колебания отдельных котировок могут не относиться к реальной цене иностранной валюты, доступной для большинства участников рынка. Подобные колебания вполне вероятны и в будущем. Во-вторых, укрепление этой недели отчасти отражает некую нормализацию после ослабления прошлой недели, произошедшего на фоне расширения санкций на банковский сектор.
"Укрепление рубля выгодно с точки зрения того, чтобы не сильно дорожала продукция, завозимая в Россию из-за границы, но не выгодно для экспорта наших товаров", - добавляет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Однако в конечном итоге экономике и бизнесу важна скорее стабильность курса, а вот волатильность лишь приводит к всплеску инфляционных ожиданий населения и трудностям в планировании деятельности корпораций, резюмировал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
Силуанов назвал причину текущей ситуации с курсом рубля
5 декабря, 16:05