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Россиянам назвали главных бенефициаров крепкого рубля - РИА Новости, 07.12.2024
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07:06 07.12.2024 (обновлено: 07:16 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/rubl-1987851982.html
Россиянам назвали главных бенефициаров крепкого рубля
Россиянам назвали главных бенефициаров крепкого рубля - РИА Новости, 07.12.2024
Россиянам назвали главных бенефициаров крепкого рубля
Укрепляющийся рубль выгоден отечественным импортерам, а также компаниям, у которых есть валютные обязательства и издержки при преимущественно рублевой выручке,... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T07:06
2024-12-07T07:16
экономика
россия
михаил зельцер
московская биржа
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Укрепляющийся рубль выгоден отечественным импортерам, а также компаниям, у которых есть валютные обязательства и издержки при преимущественно рублевой выручке, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Рубль перешел к активному росту после прекращения покупок валюты по бюджетному правилу и охлаждения первоначальных панических настроений Банком России. С понедельника к закрытию пятницы юань упал на 8,2%, до 13,41 рубля, следует из данных Московской биржи. При этом официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 9,3%, до 99,42 рубля. "На внутреннем валютном рынке укрепление рубля выгодно компаниям, у которых есть валютные обязательства и издержки при преимущественно рублевой выручке", - пояснил директор группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Дмитрий Куликов. При этом эксперт обратил внимание, что внутренний валютный рынок фрагментирован и слабо ликвиден на данный момент, поэтому, во-первых, сильные колебания отдельных котировок могут не относиться к реальной цене иностранной валюты, доступной для большинства участников рынка. Подобные колебания вполне вероятны и в будущем. Во-вторых, укрепление этой недели отчасти отражает некую нормализацию после ослабления прошлой недели, произошедшего на фоне расширения санкций на банковский сектор. "Укрепление рубля выгодно с точки зрения того, чтобы не сильно дорожала продукция, завозимая в Россию из-за границы, но не выгодно для экспорта наших товаров", - добавляет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Однако в конечном итоге экономике и бизнесу важна скорее стабильность курса, а вот волатильность лишь приводит к всплеску инфляционных ожиданий населения и трудностям в планировании деятельности корпораций, резюмировал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
https://ria.ru/20241206/gref-1987736287.html
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экономика, россия, михаил зельцер, московская биржа, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), бкс мир инвестиций
Экономика, Россия, Михаил Зельцер, Московская биржа, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), БКС Мир инвестиций
Россиянам назвали главных бенефициаров крепкого рубля

АКРА: укрепление рубля выгодно импортерам и компаниям с валютными долгами

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Укрепляющийся рубль выгоден отечественным импортерам, а также компаниям, у которых есть валютные обязательства и издержки при преимущественно рублевой выручке, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Рубль перешел к активному росту после прекращения покупок валюты по бюджетному правилу и охлаждения первоначальных панических настроений Банком России. С понедельника к закрытию пятницы юань упал на 8,2%, до 13,41 рубля, следует из данных Московской биржи. При этом официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 9,3%, до 99,42 рубля.
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"На внутреннем валютном рынке укрепление рубля выгодно компаниям, у которых есть валютные обязательства и издержки при преимущественно рублевой выручке", - пояснил директор группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Дмитрий Куликов.
При этом эксперт обратил внимание, что внутренний валютный рынок фрагментирован и слабо ликвиден на данный момент, поэтому, во-первых, сильные колебания отдельных котировок могут не относиться к реальной цене иностранной валюты, доступной для большинства участников рынка. Подобные колебания вполне вероятны и в будущем. Во-вторых, укрепление этой недели отчасти отражает некую нормализацию после ослабления прошлой недели, произошедшего на фоне расширения санкций на банковский сектор.
"Укрепление рубля выгодно с точки зрения того, чтобы не сильно дорожала продукция, завозимая в Россию из-за границы, но не выгодно для экспорта наших товаров", - добавляет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Однако в конечном итоге экономике и бизнесу важна скорее стабильность курса, а вот волатильность лишь приводит к всплеску инфляционных ожиданий населения и трудностям в планировании деятельности корпораций, резюмировал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
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