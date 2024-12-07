https://ria.ru/20241207/rotenberg-1987878074.html

Ротенберг рассказал о проекте нового отеля

Ротенберг рассказал о проекте нового отеля - РИА Новости, 07.12.2024

Ротенберг рассказал о проекте нового отеля

Аркадий Ротенберг планирует вложить более 15 миллиардов рублей в строительство нового гостиничного комплекса на территории санатория "Жемчужина" в Ялте,... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T13:32

2024-12-07T13:32

2024-12-07T13:32

ялта

аркадий ротенберг

коммерческая недвижимость

республика крым

отели

гостиницы

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Аркадий Ротенберг планирует вложить более 15 миллиардов рублей в строительство нового гостиничного комплекса на территории санатория "Жемчужина" в Ялте, сообщило РБК."Проект гостиничного комплекса на месте "Жемчужины" предусматривает возведение двух отелей — пятизвездочного на 180 номеров и четырехзвездочного на 140 номеров. Также на территории появятся медицинский центр, четыре ресторана, конференц-залы и места для проведения банкетов. Название будущего гостиничного комплекса — "Рахиль" (так зовут мать Ротенберга — Прим. ред.). Предварительный объем инвестиций на текущий момент — более 15 миллиардов рублей", — рассказал изданию сам бизнесмен.Отмечается, что территория за пределами гостиничного комплекса также будет благоустроена, в частности появится пешеходный мост прямо к замку "Ласточкино гнездо".Всего Ротенберг владеет пятью гостиничными комплексами в Крыму.

https://realty.ria.ru/20210412/rotenberg-1727849580.html

ялта

республика крым

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ялта, аркадий ротенберг, коммерческая недвижимость, республика крым, отели, гостиницы