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Ротенберг рассказал о проекте нового отеля - РИА Новости, 07.12.2024
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13:32 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/rotenberg-1987878074.html
Ротенберг рассказал о проекте нового отеля
Ротенберг рассказал о проекте нового отеля - РИА Новости, 07.12.2024
Ротенберг рассказал о проекте нового отеля
Аркадий Ротенберг планирует вложить более 15 миллиардов рублей в строительство нового гостиничного комплекса на территории санатория "Жемчужина" в Ялте,... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T13:32
2024-12-07T13:32
ялта
аркадий ротенберг
коммерческая недвижимость
республика крым
отели
гостиницы
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Аркадий Ротенберг планирует вложить более 15 миллиардов рублей в строительство нового гостиничного комплекса на территории санатория "Жемчужина" в Ялте, сообщило РБК."Проект гостиничного комплекса на месте "Жемчужины" предусматривает возведение двух отелей — пятизвездочного на 180 номеров и четырехзвездочного на 140 номеров. Также на территории появятся медицинский центр, четыре ресторана, конференц-залы и места для проведения банкетов. Название будущего гостиничного комплекса — "Рахиль" (так зовут мать Ротенберга — Прим. ред.). Предварительный объем инвестиций на текущий момент — более 15 миллиардов рублей", — рассказал изданию сам бизнесмен.Отмечается, что территория за пределами гостиничного комплекса также будет благоустроена, в частности появится пешеходный мост прямо к замку "Ласточкино гнездо".Всего Ротенберг владеет пятью гостиничными комплексами в Крыму.
https://realty.ria.ru/20210412/rotenberg-1727849580.html
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ялта, аркадий ротенберг, коммерческая недвижимость, республика крым, отели, гостиницы
Ялта, Аркадий Ротенберг, Коммерческая недвижимость, Республика Крым, Отели, Гостиницы
Ротенберг рассказал о проекте нового отеля

РБК: Ротенберг инвестирует 15 млрд рублей в новый гостиничный комплекс в Ялте

© РИА Новости / Константин ЧалабовСанаторий "Жемчужина" рядом с замком "Ласточкино гнездо"
Санаторий Жемчужина рядом с замком Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
Санаторий "Жемчужина" рядом с замком "Ласточкино гнездо". Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Аркадий Ротенберг планирует вложить более 15 миллиардов рублей в строительство нового гостиничного комплекса на территории санатория "Жемчужина" в Ялте, сообщило РБК.
"Проект гостиничного комплекса на месте "Жемчужины" предусматривает возведение двух отелей — пятизвездочного на 180 номеров и четырехзвездочного на 140 номеров. Также на территории появятся медицинский центр, четыре ресторана, конференц-залы и места для проведения банкетов. Название будущего гостиничного комплекса — "Рахиль" (так зовут мать Ротенберга — Прим. ред.). Предварительный объем инвестиций на текущий момент — более 15 миллиардов рублей", — рассказал изданию сам бизнесмен.
Отмечается, что территория за пределами гостиничного комплекса также будет благоустроена, в частности появится пешеходный мост прямо к замку "Ласточкино гнездо".
Всего Ротенберг владеет пятью гостиничными комплексами в Крыму.
Аркадий Ротенберг - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Ротенберг оказался владельцем гостиничных активов в Крыму
12 апреля 2021, 10:33
 
ЯлтаАркадий РотенбергКоммерческая недвижимостьРеспублика КрымОтелиГостиницы
 
 
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