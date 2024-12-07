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"Роскосмос" опубликовал снимок циклона, накрывшего Москву - РИА Новости, 07.12.2024
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15:04 07.12.2024 (обновлено: 15:05 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/roskosmos-1987888397.html
"Роскосмос" опубликовал снимок циклона, накрывшего Москву
"Роскосмос" опубликовал снимок циклона, накрывшего Москву - РИА Новости, 07.12.2024
"Роскосмос" опубликовал снимок циклона, накрывшего Москву
"Роскосмос" опубликовал снимок циклона, накрывшего Москву, сделанный российскими спутниками. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T15:04
2024-12-07T15:05
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал снимок циклона, накрывшего Москву, сделанный российскими спутниками. "Спутники Роскосмоса следят за циклоном над Москвой", - говорится в описании к фотографии, сделанной на аппаратуру спутников "Электро-Л" и "Арктика-М". В госкорпорации уточнили, что центральный регион России накрыл снегопад, а по словам синоптиков, снежный покров в столице вырастет до 9 сантиметров. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что за выходные в Москве выпадет 30% от месячной нормы осадков, появятся сугробы, соответствующие норме декабря.
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москва, евгений тишковец
Москва, Евгений Тишковец
"Роскосмос" опубликовал снимок циклона, накрывшего Москву

"Роскосмос" показал спутниковый снимок циклона, накрывшего Москву

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramЦиклон, накрывший Москву
Циклон, накрывший Москву - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Циклон, накрывший Москву
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал снимок циклона, накрывшего Москву, сделанный российскими спутниками.
«
"Спутники Роскосмоса следят за циклоном над Москвой", - говорится в описании к фотографии, сделанной на аппаратуру спутников "Электро-Л" и "Арктика-М".
В госкорпорации уточнили, что центральный регион России накрыл снегопад, а по словам синоптиков, снежный покров в столице вырастет до 9 сантиметров.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что за выходные в Москве выпадет 30% от месячной нормы осадков, появятся сугробы, соответствующие норме декабря.
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