https://ria.ru/20241207/roskosmos-1987888397.html

"Роскосмос" опубликовал снимок циклона, накрывшего Москву

"Роскосмос" опубликовал снимок циклона, накрывшего Москву - РИА Новости, 07.12.2024

"Роскосмос" опубликовал снимок циклона, накрывшего Москву

"Роскосмос" опубликовал снимок циклона, накрывшего Москву, сделанный российскими спутниками. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T15:04

2024-12-07T15:04

2024-12-07T15:05

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал снимок циклона, накрывшего Москву, сделанный российскими спутниками. "Спутники Роскосмоса следят за циклоном над Москвой", - говорится в описании к фотографии, сделанной на аппаратуру спутников "Электро-Л" и "Арктика-М". В госкорпорации уточнили, что центральный регион России накрыл снегопад, а по словам синоптиков, снежный покров в столице вырастет до 9 сантиметров. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что за выходные в Москве выпадет 30% от месячной нормы осадков, появятся сугробы, соответствующие норме декабря.

https://ria.ru/20241122/mashiny-1985133949.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец