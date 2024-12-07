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СМИ: силовики провели рейды по клубам Москвы - РИА Новости, 07.12.2024
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07:21 07.12.2024 (обновлено: 07:36 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/reydy-1987852469.html
СМИ: силовики провели рейды по клубам Москвы
СМИ: силовики провели рейды по клубам Москвы - РИА Новости, 07.12.2024
СМИ: силовики провели рейды по клубам Москвы
Силовики провели рейды в московских ночных клубах Sisters и Bizarre в ночь на 7 декабря, пишут "Известия". РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T07:21
2024-12-07T07:36
происшествия
москва
анастасия ивлеева
омон россии
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Силовики провели рейды в московских ночных клубах Sisters и Bizarre в ночь на 7 декабря, пишут "Известия".По данным издания, во время рейдов сотрудники силовых ведомств допросили всех посетителей ночного клуба Sisters и провели обыск при участии кинологов с собаками."В результате обысков были обнаружены запрещенные вещества у одного из посетителей, который сообщил, что в клубе могут быть посетители нетрадиционной ориентации", — говорится в публикации.В ходе обысков в клубе Bizarre было найдено большое количество костюмов и инвентарь для БДСМ.В прошлые выходные СМИ сообщали, что ОМОН устроил рейды в московских ночных клубах Arma и Mono. Ночной клуб Arma(бывший "Мутабор") известен тем, что в нем проходила нашумевшая вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой в 2023 году.
https://ria.ru/20241130/peterburg-1986673807.html
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происшествия, москва, анастасия ивлеева, омон россии
Происшествия, Москва, Анастасия Ивлеева, ОМОН России
СМИ: силовики провели рейды по клубам Москвы

"Известия": в московских ночных клубах Sisters и Bizarre прошли рейды

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудники ОМОН
Сотрудники ОМОН - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Силовики провели рейды в московских ночных клубах Sisters и Bizarre в ночь на 7 декабря, пишут "Известия".
По данным издания, во время рейдов сотрудники силовых ведомств допросили всех посетителей ночного клуба Sisters и провели обыск при участии кинологов с собаками.
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"В результате обысков были обнаружены запрещенные вещества у одного из посетителей, который сообщил, что в клубе могут быть посетители нетрадиционной ориентации", — говорится в публикации.
В ходе обысков в клубе Bizarre было найдено большое количество костюмов и инвентарь для БДСМ.
В прошлые выходные СМИ сообщали, что ОМОН устроил рейды в московских ночных клубах Arma и Mono. Ночной клуб Arma(бывший "Мутабор") известен тем, что в нем проходила нашумевшая вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой в 2023 году.
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ПроисшествияМоскваАнастасия ИвлееваОМОН России
 
 
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