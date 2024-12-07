https://ria.ru/20241207/reydy-1987852469.html

СМИ: силовики провели рейды по клубам Москвы

СМИ: силовики провели рейды по клубам Москвы - РИА Новости, 07.12.2024

СМИ: силовики провели рейды по клубам Москвы

Силовики провели рейды в московских ночных клубах Sisters и Bizarre в ночь на 7 декабря, пишут "Известия". РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T07:21

2024-12-07T07:21

2024-12-07T07:36

происшествия

москва

анастасия ивлеева

омон россии

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Силовики провели рейды в московских ночных клубах Sisters и Bizarre в ночь на 7 декабря, пишут "Известия".По данным издания, во время рейдов сотрудники силовых ведомств допросили всех посетителей ночного клуба Sisters и провели обыск при участии кинологов с собаками."В результате обысков были обнаружены запрещенные вещества у одного из посетителей, который сообщил, что в клубе могут быть посетители нетрадиционной ориентации", — говорится в публикации.В ходе обысков в клубе Bizarre было найдено большое количество костюмов и инвентарь для БДСМ.В прошлые выходные СМИ сообщали, что ОМОН устроил рейды в московских ночных клубах Arma и Mono. Ночной клуб Arma(бывший "Мутабор") известен тем, что в нем проходила нашумевшая вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой в 2023 году.

https://ria.ru/20241130/peterburg-1986673807.html

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москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, анастасия ивлеева, омон россии