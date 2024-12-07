https://ria.ru/20241207/reydy-1987852469.html
СМИ: силовики провели рейды по клубам Москвы
СМИ: силовики провели рейды по клубам Москвы - РИА Новости, 07.12.2024
СМИ: силовики провели рейды по клубам Москвы
Силовики провели рейды в московских ночных клубах Sisters и Bizarre в ночь на 7 декабря, пишут "Известия". РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T07:21
2024-12-07T07:21
2024-12-07T07:36
происшествия
москва
анастасия ивлеева
омон россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756805400_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_8f1c97bd8208438ffec4b28c6911bfe7.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Силовики провели рейды в московских ночных клубах Sisters и Bizarre в ночь на 7 декабря, пишут "Известия".По данным издания, во время рейдов сотрудники силовых ведомств допросили всех посетителей ночного клуба Sisters и провели обыск при участии кинологов с собаками."В результате обысков были обнаружены запрещенные вещества у одного из посетителей, который сообщил, что в клубе могут быть посетители нетрадиционной ориентации", — говорится в публикации.В ходе обысков в клубе Bizarre было найдено большое количество костюмов и инвентарь для БДСМ.В прошлые выходные СМИ сообщали, что ОМОН устроил рейды в московских ночных клубах Arma и Mono. Ночной клуб Arma(бывший "Мутабор") известен тем, что в нем проходила нашумевшая вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой в 2023 году.
https://ria.ru/20241130/peterburg-1986673807.html
https://ria.ru/20241122/migranty-1985210657.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756805400_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_a21db93b39d41eb0c54453d06acd9a97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, анастасия ивлеева, омон россии
Происшествия, Москва, Анастасия Ивлеева, ОМОН России
СМИ: силовики провели рейды по клубам Москвы
"Известия": в московских ночных клубах Sisters и Bizarre прошли рейды