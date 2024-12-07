https://ria.ru/20241207/putin-1987917192.html

Начался сбор вопросов к прямой линии Путина

Начался сбор вопросов к прямой линии Путина - РИА Новости, 07.12.2024

Начался сбор вопросов к прямой линии Путина

Сайт moskva-putinu.ru начал принимать вопросы для прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T18:52

2024-12-07T18:52

2024-12-07T19:18

общество

технологии

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Сайт moskva-putinu.ru начал принимать вопросы для прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил корреспондент РИА Новости. Чтобы задать вопрос, необходимо зарегистрироваться на этом ресурсе. Обращения можно присылать как в виде текста, так и в формате видео. Обратиться к главе государства можно и по телефону 8-800-200-40-40, бесплатно и круглосуточно. Если линия занята, сообщение примет автоответчик и его обработают чуть позже. Кроме того, есть возможность видеозвонка через сайт, также задать вопрос можно через мобильное приложение. Текстовые и видеовопросы президенту можно отправить в том числе через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Официальные группы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.Вопросы будут принимать вплоть до окончания программы 19 декабря."Итоги года с Владимиром Путиным" выйдут в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Программа будет совмещать формат прямой линии и пресс-конференции.В прошлый раз подобное мероприятие прошло 14 декабря 2023 года. "Итоги года" длились четыре часа и четыре минуты. За это время президент ответил на 67 вопросов. Из них 26 задали граждане и 33 — представители СМИ, в том числе журналисты из Турции, Китая, США, Франции и Республики Сербской.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у прямой линии Путина нет четкого хронометража, это всегда продолжительное и содержательное мероприятие.

https://ria.ru/20241206/peskov-1987708692.html

https://ria.ru/20241127/putin-1986080023.html

https://ria.ru/20241206/rustore-1987738081.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным