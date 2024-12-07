https://ria.ru/20241207/putin-1987894920.html

Вопросы для "Итогов года с Путиным" будут принимать до окончания программы

Вопросы для "Итогов года с Путиным" будут принимать до окончания программы - РИА Новости, 07.12.2024

Вопросы для "Итогов года с Путиным" будут принимать до окончания программы

Прием вопросов для программы "Итоги года с Владимиром Путиным" будет осуществляться с 00:00 8 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря, сообщается в... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T15:50

2024-12-07T15:50

2024-12-07T15:50

общество

россия

владимир путин

одноклассники

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Прием вопросов для программы "Итоги года с Владимиром Путиным" будет осуществляться с 00:00 8 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля. "Приём вопросов будет осуществляться с 00:00 8 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря", - говорится в сообщении. Каждый житель России может задать вопрос президенту РФ Владимиру Путину через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), смс- или ммс-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение. Текстовые и видеовопросы главе государства могут быть отправлены и через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Путин в ходе программы в прямом эфире подведет итоги 2024 года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

https://ria.ru/20241206/peskov-1987708692.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, одноклассники, прямая линия с владимиром путиным