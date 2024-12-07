https://ria.ru/20241207/putin-1987894920.html
Вопросы для "Итогов года с Путиным" будут принимать до окончания программы
Вопросы для "Итогов года с Путиным" будут принимать до окончания программы - РИА Новости, 07.12.2024
Вопросы для "Итогов года с Путиным" будут принимать до окончания программы
Прием вопросов для программы "Итоги года с Владимиром Путиным" будет осуществляться с 00:00 8 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря, сообщается в... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T15:50
2024-12-07T15:50
2024-12-07T15:50
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владимир путин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Прием вопросов для программы "Итоги года с Владимиром Путиным" будет осуществляться с 00:00 8 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля. "Приём вопросов будет осуществляться с 00:00 8 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря", - говорится в сообщении. Каждый житель России может задать вопрос президенту РФ Владимиру Путину через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), смс- или ммс-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение. Текстовые и видеовопросы главе государства могут быть отправлены и через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Путин в ходе программы в прямом эфире подведет итоги 2024 года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.
https://ria.ru/20241206/peskov-1987708692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Общество, Россия, Владимир Путин, Одноклассники, Прямая линия с Владимиром Путиным
Вопросы для "Итогов года с Путиным" будут принимать до окончания программы
Кремль: прием вопросов для "Итогов года с Путиным" начнется 8 декабря в 00:00