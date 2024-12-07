https://ria.ru/20241207/putin-1987892937.html

Кремль назвал время выхода в эфир "Итогов года с Путиным"

Кремль назвал время выхода в эфир "Итогов года с Путиным" - РИА Новости, 07.12.2024

Кремль назвал время выхода в эфир "Итогов года с Путиным"

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T15:36

2024-12-07T15:36

2024-12-07T15:36

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля. "Девятнадцатого декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении. Путин в ходе программы в прямом эфире подведет итоги 2024 года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что сбор вопросов для президента начнется в ночь на воскресенье.

https://ria.ru/20241206/peskov-1987722882.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков