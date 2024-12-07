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Кремль назвал время выхода в эфир "Итогов года с Путиным" - РИА Новости, 07.12.2024
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15:36 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/putin-1987892937.html
Кремль назвал время выхода в эфир "Итогов года с Путиным"
Кремль назвал время выхода в эфир "Итогов года с Путиным" - РИА Новости, 07.12.2024
Кремль назвал время выхода в эфир "Итогов года с Путиным"
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T15:36
2024-12-07T15:36
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля. "Девятнадцатого декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении. Путин в ходе программы в прямом эфире подведет итоги 2024 года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что сбор вопросов для президента начнется в ночь на воскресенье.
https://ria.ru/20241206/peskov-1987722882.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Кремль назвал время выхода в эфир "Итогов года с Путиным"

Кремль: программа "Итоги года с Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.
«
"Девятнадцатого декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
Путин в ходе программы в прямом эфире подведет итоги 2024 года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что сбор вопросов для президента начнется в ночь на воскресенье.
Смартфон с открытым приложением, где можно задать вопрос к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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6 декабря, 14:31
 
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