https://ria.ru/20241207/putin-1987886743.html

В Минске раскрыли подробности визита Путина в Белоруссию

В Минске раскрыли подробности визита Путина в Белоруссию - РИА Новости, 07.12.2024

В Минске раскрыли подробности визита Путина в Белоруссию

Рабочий визит Владимира Путина в Белоруссию завершился в пятницу поздно вечером, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T14:49

2024-12-07T14:49

2024-12-07T15:20

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МИНСК, 7 дек — РИА Новости. Рабочий визит Владимира Путина в Белоруссию завершился в пятницу поздно вечером, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Рабочий визит президента России в Беларусь завершился вчера поздно вечером. Путин пробыл в Беларуси 8 часов 40 минут, из них 7 часов 50 минут — совместная работа двух лидеров", — говорится в публикации.Президенты пообщались "на ногах" перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства. Также Лукашенко и Путин говорили один на один в кабинете после заседания, затем поговорили наедине после подписания документов. Далее белорусский президент пригласил российского коллегу домой, где общение продолжилось уже в домашней обстановке. В рамках Высшего госсовета Союзного государства стороны подписали два декрета, четыре постановления и три резолюции. Основными соглашениями стали межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства и межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Кроме того, по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко попросил Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему "Орешник", на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным отправку в республику этих ракет во второй половине 2025 года.

https://ria.ru/20241206/putin-1987796305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, политика, в мире