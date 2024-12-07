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В Минске раскрыли подробности визита Путина в Белоруссию - РИА Новости, 07.12.2024
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14:49 07.12.2024 (обновлено: 15:20 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/putin-1987886743.html
В Минске раскрыли подробности визита Путина в Белоруссию
В Минске раскрыли подробности визита Путина в Белоруссию - РИА Новости, 07.12.2024
В Минске раскрыли подробности визита Путина в Белоруссию
Рабочий визит Владимира Путина в Белоруссию завершился в пятницу поздно вечером, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T14:49
2024-12-07T15:20
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МИНСК, 7 дек — РИА Новости. Рабочий визит Владимира Путина в Белоруссию завершился в пятницу поздно вечером, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". &quot;Рабочий визит президента России в Беларусь завершился вчера поздно вечером. Путин пробыл в Беларуси 8 часов 40 минут, из них 7 часов 50 минут — совместная работа двух лидеров&quot;, — говорится в публикации.Президенты пообщались "на ногах" перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства. Также Лукашенко и Путин говорили один на один в кабинете после заседания, затем поговорили наедине после подписания документов. Далее белорусский президент пригласил российского коллегу домой, где общение продолжилось уже в домашней обстановке. В рамках Высшего госсовета Союзного государства стороны подписали два декрета, четыре постановления и три резолюции. Основными соглашениями стали межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства и межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Кроме того, по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко попросил Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему "Орешник", на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным отправку в республику этих ракет во второй половине 2025 года.
https://ria.ru/20241206/putin-1987796305.html
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белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, политика, в мире
Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика, В мире
В Минске раскрыли подробности визита Путина в Белоруссию

"Пул Первого": визит Путина в Белоруссию в пятницу продлился 8 часов 40 минут

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Государственного совета Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Государственного совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Государственного совета Союзного государства
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МИНСК, 7 дек — РИА Новости. Рабочий визит Владимира Путина в Белоруссию завершился в пятницу поздно вечером, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
«

"Рабочий визит президента России в Беларусь завершился вчера поздно вечером. Путин пробыл в Беларуси 8 часов 40 минут, из них 7 часов 50 минут — совместная работа двух лидеров", — говорится в публикации.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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Президенты пообщались "на ногах" перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства. Также Лукашенко и Путин говорили один на один в кабинете после заседания, затем поговорили наедине после подписания документов. Далее белорусский президент пригласил российского коллегу домой, где общение продолжилось уже в домашней обстановке.
В рамках Высшего госсовета Союзного государства стороны подписали два декрета, четыре постановления и три резолюции. Основными соглашениями стали межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства и межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
Кроме того, по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко попросил Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему "Орешник", на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным отправку в республику этих ракет во второй половине 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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