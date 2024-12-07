https://ria.ru/20241207/protrezvet-1987924617.html

В США посоветовали Зеленскому протрезветь

В США посоветовали Зеленскому протрезветь - РИА Новости, 07.12.2024

В США посоветовали Зеленскому протрезветь

Владимиру Зеленскому, мечтающему о НАТО, пора начать трезво смотреть на положение дел, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T19:53

2024-12-07T19:53

2024-12-07T19:53

в мире

киев

сша

рэй макговерн

владимир зеленский

украина

энтони блинкен

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Владимиру Зеленскому, мечтающему о НАТО, пора начать трезво смотреть на положение дел, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они пьют не из питьевого фонтанчика, они пьют водку, <…> они загуляли, опьянели, и не в хорошем смысле", — прокомментировал он призыв Зеленского к взятию контролируемой Киевом территории Украины под "зонтик" НАТО.По словам другого участника интервью, бывшего аналитика ЦРУ Рэя Макговерна, США в лице госсекретаря США Энтони Блинкена поступают очень цинично по отношению к Украине."Как цинично. Битва проиграна. Все, что эти парни хотят сделать, это уйти с поста, сказав, что мы дали Зеленскому все, что он просил. И единственная проблема была в том, что он не хотел мобилизовать восемнадцатилетних", — заключил он.Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности. Он подчеркивал, что риск вступления Киева в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20241207/molchanie-1987910799.html

https://ria.ru/20241205/blinken-1987446289.html

киев

сша

украина

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в мире, киев, сша, рэй макговерн, владимир зеленский, украина, энтони блинкен, центральное разведывательное управление (цру), нато