Глава "Движения первых" наградил проект "Школа мечты" на премии "МЫВМЕСТЕ"
Проект "Школа мечты" получил награду в номинации "Выбор первых" премии МЫВМЕСТЕ
"Движение первых". Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель правления "Движения первых" Артур Орлов вручил награду проекту "Школа мечты" в номинации "Выбор первых" на премии "МЫВМЕСТЕ", сообщили в пресс-службе движения.
В субботу в Центральном выставочном зале "Манеж" прошла церемония закрытия Международного форума гражданского участия "МЫВМЕСТЕ" и одноименная премия.
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"Участники "Движения первых" из 89 регионов России изучили более 30 различных проектов премии #МЫВМЕСТЕ и отдали победу в номинации "Выбор первых" проекту "Школа мечты". Ребята знают, что школа - это место, где можно не только учиться, но и развивать полезные навыки и умения, найти верных друзей. Для нас важно, что в проекте "Школа мечты" Первые могут внести свой вклад в развитие учебных заведений, разработать и реализовать визуальное оформление школьных пространств. Проект открывает для школьников и студентов СПО уникальные возможности для инициативы и сотворчества", - приводятся в сообщении слова Орлова.
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Это ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в 2024 году стали 126 проектов.