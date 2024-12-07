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Глава "Движения первых" наградил проект "Школа мечты" на премии "МЫВМЕСТЕ" - РИА Новости, 07.12.2024
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21:44 07.12.2024
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Глава "Движения первых" наградил проект "Школа мечты" на премии "МЫВМЕСТЕ"
Глава "Движения первых" наградил проект "Школа мечты" на премии "МЫВМЕСТЕ" - РИА Новости, 07.12.2024
Глава "Движения первых" наградил проект "Школа мечты" на премии "МЫВМЕСТЕ"
Председатель правления "Движения первых" Артур Орлов вручил награду проекту "Школа мечты" в номинации "Выбор первых" на премии "МЫВМЕСТЕ", сообщили в... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T21:44
2024-12-07T21:44
россия
манеж
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель правления "Движения первых" Артур Орлов вручил награду проекту "Школа мечты" в номинации "Выбор первых" на премии "МЫВМЕСТЕ", сообщили в пресс-службе движения. В субботу в Центральном выставочном зале "Манеж" прошла церемония закрытия Международного форума гражданского участия "МЫВМЕСТЕ" и одноименная премия. "Участники "Движения первых" из 89 регионов России изучили более 30 различных проектов премии #МЫВМЕСТЕ и отдали победу в номинации "Выбор первых" проекту "Школа мечты". Ребята знают, что школа - это место, где можно не только учиться, но и развивать полезные навыки и умения, найти верных друзей. Для нас важно, что в проекте "Школа мечты" Первые могут внести свой вклад в развитие учебных заведений, разработать и реализовать визуальное оформление школьных пространств. Проект открывает для школьников и студентов СПО уникальные возможности для инициативы и сотворчества", - приводятся в сообщении слова Орлова. Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Это ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в 2024 году стали 126 проектов.
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россия, манеж, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Россия, Манеж, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
Глава "Движения первых" наградил проект "Школа мечты" на премии "МЫВМЕСТЕ"

Проект "Школа мечты" получил награду в номинации "Выбор первых" премии МЫВМЕСТЕ

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк"Движение первых"
Движение первых - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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"Движение первых". Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель правления "Движения первых" Артур Орлов вручил награду проекту "Школа мечты" в номинации "Выбор первых" на премии "МЫВМЕСТЕ", сообщили в пресс-службе движения.
В субботу в Центральном выставочном зале "Манеж" прошла церемония закрытия Международного форума гражданского участия "МЫВМЕСТЕ" и одноименная премия.
«
"Участники "Движения первых" из 89 регионов России изучили более 30 различных проектов премии #МЫВМЕСТЕ и отдали победу в номинации "Выбор первых" проекту "Школа мечты". Ребята знают, что школа - это место, где можно не только учиться, но и развивать полезные навыки и умения, найти верных друзей. Для нас важно, что в проекте "Школа мечты" Первые могут внести свой вклад в развитие учебных заведений, разработать и реализовать визуальное оформление школьных пространств. Проект открывает для школьников и студентов СПО уникальные возможности для инициативы и сотворчества", - приводятся в сообщении слова Орлова.
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Это ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в 2024 году стали 126 проектов.
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РоссияМанежОбщероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
 
 
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