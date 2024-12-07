https://ria.ru/20241207/premii-1987861548.html

В России учредили премии в области медицинской науки

В России учредили премии в области медицинской науки - РИА Новости, 07.12.2024

В России учредили премии в области медицинской науки

Премии в области медицинской науки впервые будут присуждены в России в 2025 году, сообщается в официальном телеграм-канале правительства РФ. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T10:05

2024-12-07T10:05

2024-12-07T10:16

наука

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премии в области медицинской науки впервые будут присуждены в России в 2025 году, сообщается в официальном телеграм-канале правительства РФ."В 2025 году в России впервые будут присуждены премии в области медицинской науки. Постановление об учреждении такой награды подписал (премьер-министр - ред.) Михаил Мишустин", - сообщили в кабмине.Размер каждой премии будет составлять 1 миллион рублей. Они будут вручаться отечественным ученым за разработки, помогающие сохранить жизнь и здоровье людей и позволяющие справиться с ранее не решенными вопросами медицины.Награды будут вручаться за достижения в сферах превентивной и персонализированной медицины, нейротехнологий, включая когнитивные, биомедицинских технологий. Соответствующие научные и технологические решения должны применяться на практике не менее года."Лауреаты премии будут определяться правительством на основании решения межведомственного совета, состав которого утвердит Минздрав. Конкурс по отбору номинантов будет ежегодно стартовать 1 марта, а торжественная церемония вручения премии должна проходить не позднее 30 ноября", - добавили в кабмине.

https://ria.ru/20241125/murashko-1985560445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия