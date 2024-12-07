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Какой сегодня праздник: что отмечают 7 декабря в России и в мире по календарю
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06:00 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/prazdnik-1987763394.html
7 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 декабря в России и в мире по календарю
7 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
На 7 декабря 2024 года в России выпадает сразу несколько праздников: День инженерно-авиационной службы ВКС и День Эрмитажа, во всем мире отмечают Международный... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T06:00
2024-12-07T06:00
россия
праздники
религиозные праздники
общество
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. На 7 декабря 2024 года в России выпадает сразу несколько праздников: День инженерно-авиационной службы ВКС и День Эрмитажа, во всем мире отмечают Международный день гражданской авиации. Какие еще профессиональные, религиозные праздники отмечают сегодня, важные исторические события, что можно делать по народному календарю, – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииДень рождения Государственного Эрмитажа ежегодно отмечается 7 декабря в честь именин императрицы Екатерины Великой, которая в 1764 году приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского. Торжественное открытие музея состоялось 17 февраля 1852 года, а сегодня это один из крупнейших художественных музеев мира, в котором представлены свыше трех миллионов экспонатов, в том числе произведения изобразительного и прикладного искусства.Профессиональный праздникПрофессиональный праздник 7 декабря отмечают представители инженерно-авиационной службы командования Военно-воздушных сил ВКС Российской Федерации – День инженерно-авиационной службы ВКС России. В состав инженерно-авиационной службы входят как специалисты технической эксплуатации планера, самолета или вертолета и его систем, авиационных двигателей, радиоэлектронного оборудования, авиационного вооружения, так и члены летных экипажей – бортинженеры, радисты, бортовые техники, инженеры десантно-транспортного оборудования.Церковный праздник сегодняПравославная церковь отмечает 7 декабря День памяти святой великомученицы Екатерины. Святую почитают как покровительницу учения, защитницу беременных женщин, просят о семейном благополучии, помощи в учебе и при сдаче экзаменов, при трудных родах.На эту дату приходится и День памяти святого мученика Меркурия Смоленского. Получив откровение от иконы Одигитрии, Меркурий выступил против татарского войска у стен Смоленска, но сам принял смерть в бою.Народный праздникВ народном календаре 7 декабря именуют "Катерина Санница" или "Катерина Женодавица". На Руси в этот день было принято устраивать гонки на санях среди молодых мужчин. А девушки старались прокатиться в одних санях с любимым, чтобы их союз стал более крепким. Если к этому дню снег так и не выпал, то в следующем году будет плохой урожай. Ясное небо сулит суровую зиму, а потепление или туманность на улице – к суровым морозам в середине декабря.По приметам, не стоит утром подметать пол, чтобы удача из дома не ушла. Под запретом были ремонтные работы и рукоделие, а замужним женщинам не следует надевать новую обувь, по поверьям, муж станет изменять.Какой сегодня праздник в миреМеждународный день гражданской авиации учрежден 7 декабря 1996 года Генассамблеей ООН. В эту дату в 1944 году в Чикаго была подписана Конвенция о международной гражданской авиации, где прописаны основные принципы работы международной авиации, а также создана Международная организация гражданской авиации (ИКАО), членами которой являются многие страны мира. Главная цель праздника – информирование общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие всех государств – членов ИКАО.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 7 декабря в разные годы:1678 – европейский путешественник Луи Энпен обнаружил Ниагарский водопад.1732 – в Лондоне открылся Королевский театр Ковент-Гарден.1769 – российская императрица Екатерина II учредила "Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия".1917 – Первая мировая война: США объявили войну Австро-Венгрии.1941 – Вторая мировая война: Япония совершает нападение на американскую военную базу Перл-Харбор.1972 – запуск космического корабля "Аполлон-17", совершившего последнюю в программе "Аполлон" посадку на Луну.1982 – в США впервые осуществлена смертная казнь при помощи инъекции.1991 – в Санкт-Петербурге создана Петровская академия наук и искусств.2003 – в России прошли выборы в Государственную думу 4-го созыва.2021 – открылись 10 станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена.Именины7 декабря день ангела празднуют: Августа, Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Марк, Михаил.
https://ria.ru/20241009/ermitazh-1977263028.html
https://ria.ru/20221207/aviatsiya-1836382734.html
https://ria.ru/20241205/tserkovnyy-1907967065.html
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россия, праздники, религиозные праздники, общество
Россия, Праздники, Религиозные праздники, Общество

7 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© iStock.com / DGLimagesКакой сегодня праздник: что отмечают 7 декабря в России и в мире по календарю
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 декабря в России и в мире по календарю - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© iStock.com / DGLimages
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 декабря в России и в мире по календарю
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. На 7 декабря 2024 года в России выпадает сразу несколько праздников: День инженерно-авиационной службы ВКС и День Эрмитажа, во всем мире отмечают Международный день гражданской авиации. Какие еще профессиональные, религиозные праздники отмечают сегодня, важные исторические события, что можно делать по народному календарю, – в материале РИА Новости.
Посетители на пресс-показе выставки От готики до Гойи. Испанская живопись из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Эрмитаже - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Проект "Эрмитаж в годы войны" представят в январе 2025 года
9 октября, 17:52

Какой сегодня праздник в России

День рождения Государственного Эрмитажа ежегодно отмечается 7 декабря в честь именин императрицы Екатерины Великой, которая в 1764 году приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского. Торжественное открытие музея состоялось 17 февраля 1852 года, а сегодня это один из крупнейших художественных музеев мира, в котором представлены свыше трех миллионов экспонатов, в том числе произведения изобразительного и прикладного искусства.

Профессиональный праздник

Профессиональный праздник 7 декабря отмечают представители инженерно-авиационной службы командования Военно-воздушных сил ВКС Российской Федерации – День инженерно-авиационной службы ВКС России. В состав инженерно-авиационной службы входят как специалисты технической эксплуатации планера, самолета или вертолета и его систем, авиационных двигателей, радиоэлектронного оборудования, авиационного вооружения, так и члены летных экипажей – бортинженеры, радисты, бортовые техники, инженеры десантно-транспортного оборудования.
Самолеты авиакомпания Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Международный день гражданской авиации
7 декабря 2022, 02:04

Церковный праздник сегодня

Православная церковь отмечает 7 декабря День памяти святой великомученицы Екатерины. Святую почитают как покровительницу учения, защитницу беременных женщин, просят о семейном благополучии, помощи в учебе и при сдаче экзаменов, при трудных родах.
На эту дату приходится и День памяти святого мученика Меркурия Смоленского. Получив откровение от иконы Одигитрии, Меркурий выступил против татарского войска у стен Смоленска, но сам принял смерть в бою.

Народный праздник

В народном календаре 7 декабря именуют "Катерина Санница" или "Катерина Женодавица". На Руси в этот день было принято устраивать гонки на санях среди молодых мужчин. А девушки старались прокатиться в одних санях с любимым, чтобы их союз стал более крепким. Если к этому дню снег так и не выпал, то в следующем году будет плохой урожай. Ясное небо сулит суровую зиму, а потепление или туманность на улице – к суровым морозам в середине декабря.
По приметам, не стоит утром подметать пол, чтобы удача из дома не ушла. Под запретом были ремонтные работы и рукоделие, а замужним женщинам не следует надевать новую обувь, по поверьям, муж станет изменять.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день гражданской авиации учрежден 7 декабря 1996 года Генассамблеей ООН. В эту дату в 1944 году в Чикаго была подписана Конвенция о международной гражданской авиации, где прописаны основные принципы работы международной авиации, а также создана Международная организация гражданской авиации (ИКАО), членами которой являются многие страны мира. Главная цель праздника – информирование общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие всех государств – членов ИКАО.
Православные праздники в декабре - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Церковный календарь на декабрь 2024 года: праздники, посты, памятные дни
5 декабря, 12:54

Памятные даты в истории

Значимые события, которые произошли 7 декабря в разные годы:
1678 – европейский путешественник Луи Энпен обнаружил Ниагарский водопад.
1732 – в Лондоне открылся Королевский театр Ковент-Гарден.
1769 – российская императрица Екатерина II учредила "Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия".
1917 – Первая мировая война: США объявили войну Австро-Венгрии.
1941 – Вторая мировая война: Япония совершает нападение на американскую военную базу Перл-Харбор.
1972 – запуск космического корабля "Аполлон-17", совершившего последнюю в программе "Аполлон" посадку на Луну.
1982 – в США впервые осуществлена смертная казнь при помощи инъекции.
1991 – в Санкт-Петербурге создана Петровская академия наук и искусств.
2003 – в России прошли выборы в Государственную думу 4-го созыва.
2021 – открылись 10 станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

Именины

7 декабря день ангела празднуют: Августа, Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Марк, Михаил.
Выходные и праздники в декабре - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Как отдыхаем в декабре-2024: праздники, выходные, норма рабочего времени
5 декабря, 12:14
 
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