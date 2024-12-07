https://ria.ru/20241207/pismo-1987856790.html

В Курганской области беременным начнут выдавать письмо патриарха Кирилла

В Курганской области беременным начнут выдавать письмо патриарха Кирилла - РИА Новости, 07.12.2024

В Курганской области беременным начнут выдавать письмо патриарха Кирилла

Письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла в поддержку рождения ребенка начнут выдавать в Курганской области до конца декабря, а после нового года - в... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T09:14

2024-12-07T09:14

2024-12-07T09:14

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла в поддержку рождения ребенка начнут выдавать в Курганской области до конца декабря, а после нового года - в женских консультациях Архангельской области и Республики Удмуртия, еще немного позже - в других регионах РФ, рассказала РИА новости организатор акции - руководитель проекта "Здравствуй, мама!" Наталья Москвитина. В понедельник Москвитина рассказала РИА Новости, что первые письма патриарха Кирилла раздали беременным в московской церковной больнице святителя Алексия. По ее данным, письмо планируется выдавать в женских консультациях 18 регионов РФ – участниках проекта. Глава Русской церкви в письме благословляет женщину и ее дитя, желает им "доброго здоровья, душевного мира и многих милостей от Христа, Подателя жизни", а также ободряет мам, цитируя призыв Господа – "да не смущается сердце Ваше и да не устрашается". Она напомнила, что сейчас письмо уже выдают в трех регионах России: Владимирской области, Республике Коми, некоторых городах Ставропольского края (Пятигорск, Ессентуки, Минеральные Воды, Железноводск, Лермонтов), а также в больнице святителя Алексия. "До конца декабря письмо начнут выдавать в женских консультациях Курганской области, с января 2025 года - в Архангельской области и Республике Удмуртия. Еще к проекту присоединилась Смоленская область - там начнут до Рождества. Всего теперь в проекте - 18 регионов, а также московская церковная больница святителя Алексия", - сказала Москвитина. По ее словам, позже станет известно, когда письмо начнут раздавать в других регионах, участвующих в проекте. "Всего в первой партии отпечатали более 30 тысяч писем. Надеемся, это только начало", - заключила собеседница агентства. Как сообщала Москвитина, "Здравствуй, мама!" - общественный федеральный проект, который был презентован в 2022 году и одобрен заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и президентом России Владимиром Путиным, а также патриархом Московским и всея Руси Кириллом. По данным на 7 декабря, в проекте участвуют 18 регионов: Республики Коми, Карелия, Мордовия, Ставропольский, Камчатский и Забайкальский края, а также Курганская, Владимирская, Смоленская, Архангельская, Кемеровская, Тамбовская, Магаданская, Самарская, Тверская, Новгородская, Пензенская области и Удмуртия. В Москве, отметила она, проект действует только в церковной больнице Святителя Алексия, так как "мы всегда исходим из обращения к нам: если регион хочет, мы ему помогаем - мы рады сотрудничать со всеми". Ранее Москвитина рассказывала, что проект направлен на профилактику абортов, чтобы женщина еще до принятия соответствующего решения "почувствовала поддержку и сделала правильный выбор пользу жизни". Так, по ее словам, в государственных женских консультациях беременным при первом приеме, когда они, например, приходят подтвердить беременность, дарят "папку помощи": письмо-поздравление от главы региона и главы местной метрополии, а также буклет, "в котором описаны виды поддержки беременных и родивших женщин - то, что предлагает государство на федеральном и региональном уровне, НКО, Русская церковь, а также бизнес (скидки на услуги)". Теперь в той же "Папке помощи" будет и письмо от патриарха Кирилла. Также в рамках проекта обучают врачей женских консультаций, которые вручают "папка помощи" и дают беременной подержать демонстрационный муляж эмбриона – "там видно, что это уже человек". Также ученые проводят курсы для преподавателей биологии школ, ссузов, а также среди студентов-медиков региона, "чтобы они объясняли детям, в том числе в школах, что человеческая жизнь начинается с момента зачатия, а не с рождения". Кроме того, авторы проекта предлагают принимать региональный закон о запрете склонения женщины к аборту, в которых предусмотрена административная ответственность - сейчас, по словам Москвитиной, такие законы приняты уже в 14 регионах РФ.

https://ria.ru/20241116/beremennye-1984105563.html

https://ria.ru/20240319/rpts-1934318349.html

https://ria.ru/20241108/roszdravnadzor-1982637031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, республика коми, владимирская область, татьяна голикова, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф