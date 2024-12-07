https://ria.ru/20241207/peredyshka-1987842341.html

На Украине захотели передышки в войне с Россией

На Украине захотели передышки в войне с Россией - РИА Новости, 07.12.2024

На Украине захотели передышки в войне с Россией

Украинская армия больше не может выдерживать натиск Вооруженных сил России. Об этом заявила глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская в эфире... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T02:04

2024-12-07T02:04

2024-12-07T02:04

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украинская армия больше не может выдерживать натиск Вооруженных сил России. Об этом заявила глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская в эфире YouTube-канала "Апостроф TV"."Мы уже находимся где-то в одиннадцатом раунде, в то время как <…> (ВС России — Прим. ред.) — где-то, условно, в четвертом. Мы уже висим на канатах, мы уже задыхаемся, у нас капа вылетает, нам уже нужна передышка", — пожаловалась она, приведя аналогию из мира бокса.Берлинская посетовала на то, что Россия "только набирает обороты"."Ресурсов несоизмеримо больше, извлекли уроки из ошибок: переорганизовались и переориентировались", — признала она.Как написала ранее испанская газета El Pais, в минобороны Украины признали, что основная проблема Киева сейчас не в вооружении, а в нехватке людей — никто не хочет вступать в ряды ВСУ, а в скором времени некем будет воевать.

https://ria.ru/20241207/ssylka-1987838836.html

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в мире, россия, украина, киев, вооруженные силы украины