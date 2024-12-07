https://ria.ru/20241207/peredyshka-1987842341.html
На Украине захотели передышки в войне с Россией
На Украине захотели передышки в войне с Россией - РИА Новости, 07.12.2024
На Украине захотели передышки в войне с Россией
Украинская армия больше не может выдерживать натиск Вооруженных сил России. Об этом заявила глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская в эфире... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T02:04
2024-12-07T02:04
2024-12-07T02:04
в мире
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002640_0:311:3071:2038_1920x0_80_0_0_710d8247eb195b7f4cb1d0ca45b252ce.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украинская армия больше не может выдерживать натиск Вооруженных сил России. Об этом заявила глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская в эфире YouTube-канала "Апостроф TV"."Мы уже находимся где-то в одиннадцатом раунде, в то время как <…> (ВС России — Прим. ред.) — где-то, условно, в четвертом. Мы уже висим на канатах, мы уже задыхаемся, у нас капа вылетает, нам уже нужна передышка", — пожаловалась она, приведя аналогию из мира бокса.Берлинская посетовала на то, что Россия "только набирает обороты"."Ресурсов несоизмеримо больше, извлекли уроки из ошибок: переорганизовались и переориентировались", — признала она.Как написала ранее испанская газета El Pais, в минобороны Украины признали, что основная проблема Киева сейчас не в вооружении, а в нехватке людей — никто не хочет вступать в ряды ВСУ, а в скором времени некем будет воевать.
https://ria.ru/20241207/ssylka-1987838836.html
https://ria.ru/20241206/fq-1987724293.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002640_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_84756c5ab5e0572845a645f104394eef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
На Украине захотели передышки в войне с Россией
Волонтер ВСУ Берлинская: Украине срочно нужна передышка в противостоянии России