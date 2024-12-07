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На Украине захотели передышки в войне с Россией - РИА Новости, 07.12.2024
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02:04 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/peredyshka-1987842341.html
На Украине захотели передышки в войне с Россией
На Украине захотели передышки в войне с Россией - РИА Новости, 07.12.2024
На Украине захотели передышки в войне с Россией
Украинская армия больше не может выдерживать натиск Вооруженных сил России. Об этом заявила глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская в эфире... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T02:04
2024-12-07T02:04
в мире
россия
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киев
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украинская армия больше не может выдерживать натиск Вооруженных сил России. Об этом заявила глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская в эфире YouTube-канала "Апостроф TV"."Мы уже находимся где-то в одиннадцатом раунде, в то время как &lt;…&gt; (ВС России — Прим. ред.) — где-то, условно, в четвертом. Мы уже висим на канатах, мы уже задыхаемся, у нас капа вылетает, нам уже нужна передышка", — пожаловалась она, приведя аналогию из мира бокса.Берлинская посетовала на то, что Россия "только набирает обороты"."Ресурсов несоизмеримо больше, извлекли уроки из ошибок: переорганизовались и переориентировались", — признала она.Как написала ранее испанская газета El Pais, в минобороны Украины признали, что основная проблема Киева сейчас не в вооружении, а в нехватке людей — никто не хочет вступать в ряды ВСУ, а в скором времени некем будет воевать.
https://ria.ru/20241207/ssylka-1987838836.html
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в мире, россия, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
На Украине захотели передышки в войне с Россией

Волонтер ВСУ Берлинская: Украине срочно нужна передышка в противостоянии России

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украинская армия больше не может выдерживать натиск Вооруженных сил России. Об этом заявила глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская в эфире YouTube-канала "Апостроф TV".
«
"Мы уже находимся где-то в одиннадцатом раунде, в то время как <…> (ВС России — Прим. ред.) — где-то, условно, в четвертом. Мы уже висим на канатах, мы уже задыхаемся, у нас капа вылетает, нам уже нужна передышка", — пожаловалась она, приведя аналогию из мира бокса.
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Берлинская посетовала на то, что Россия "только набирает обороты".
"Ресурсов несоизмеримо больше, извлекли уроки из ошибок: переорганизовались и переориентировались", — признала она.
Как написала ранее испанская газета El Pais, в минобороны Украины признали, что основная проблема Киева сейчас не в вооружении, а в нехватке людей — никто не хочет вступать в ряды ВСУ, а в скором времени некем будет воевать.
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