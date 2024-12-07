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Пентагон расширит доступ Украины к системе Starshield - РИА Новости, 07.12.2024
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11:13 07.12.2024 (обновлено: 20:08 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/pentagon-1987867540.html
Пентагон расширит доступ Украины к системе Starshield
Пентагон расширит доступ Украины к системе Starshield - РИА Новости, 07.12.2024
Пентагон расширит доступ Украины к системе Starshield
Пентагон заключил контракт с американской компанией SpaceX о расширении доступа терминалов Starlink на Украине к более защищенной, военизированной системе... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T11:13
2024-12-07T20:08
в мире
украина
сша
илон маск
дональд трамп
владимир зеленский
spacex
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Пентагон заключил контракт с американской компанией SpaceX о расширении доступа терминалов Starlink на Украине к более защищенной, военизированной системе Starshield, передает агентство Блумберг.Ранее американский предприниматель Илон Маск сообщил, что ВСУ в основном используют систему спутниковой связи Starlink компании SpaceX на передовой, так как другие средства связи "были уничтожены"."Компания SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к более защищенной, военизированной версии своей спутниковой сети Starlink. &lt;...&gt; Контракт означает, что 2,5 тысячи терминалов Starlink, которые уже находятся на Украине, получат доступ к Starshield, закрытому и зашифрованному сигналу через Starlink, который сложнее взломать или заглушить. Это число является дополнением к пятистам, которые ранее были подключены к Starshield", — говорится в сообщении. По данным агентства, контракт заключен в августе, еще до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Согласно агентству, Командование космических систем США отказалось раскрыть стоимость нового контракта, при этом, как отмечается, предыдущее соглашение с Европейским командованием США на 500 таких терминалов стоило примерно 40 миллионов долларов. В общей сложности, указывает Блумберг, уже три тысячи терминалов обслуживаются на Украине по такой системе. Как пишет агентство, этот шаг усилил участие SpaceX в конфликте.SpaceX создает для правительства США систему Starshield, которая похожа на Starlink, но намного меньше, поскольку ей не придется обслуживать миллионы пользователей. Эта система будет принадлежать правительству США и контролироваться им. Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп может использовать Илона Маска, которому принадлежит критически важная для ВСУ сеть интернет-спутников Starlink, как рычаг давления на Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действует 5841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту выведены более шести тысяч спутников этой сети, с начала года запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков ее спутникового интернета превышает два миллиона человек более чем в 60 странах.
https://ria.ru/20240525/starlink-1948272143.html
https://ria.ru/20241025/starlink-1979984499.html
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в мире, украина, сша, илон маск, дональд трамп, владимир зеленский, spacex, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, SpaceX, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Пентагон расширит доступ Украины к системе Starshield

Bloomberg: Пентагон расширит доступ терминалов Starlink на Украине к Starshield

© Фото : Victoria Girgis/Lowell ObservatoryФотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке — спутники системы Starlink
Фотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке — спутники системы Starlink - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Фото : Victoria Girgis/Lowell Observatory
Фотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке — спутники системы Starlink. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Пентагон заключил контракт с американской компанией SpaceX о расширении доступа терминалов Starlink на Украине к более защищенной, военизированной системе Starshield, передает агентство Блумберг.
Ранее американский предприниматель Илон Маск сообщил, что ВСУ в основном используют систему спутниковой связи Starlink компании SpaceX на передовой, так как другие средства связи "были уничтожены".
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"Компания SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к более защищенной, военизированной версии своей спутниковой сети Starlink. <...> Контракт означает, что 2,5 тысячи терминалов Starlink, которые уже находятся на Украине, получат доступ к Starshield, закрытому и зашифрованному сигналу через Starlink, который сложнее взломать или заглушить. Это число является дополнением к пятистам, которые ранее были подключены к Starshield", — говорится в сообщении.
По данным агентства, контракт заключен в августе, еще до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Согласно агентству, Командование космических систем США отказалось раскрыть стоимость нового контракта, при этом, как отмечается, предыдущее соглашение с Европейским командованием США на 500 таких терминалов стоило примерно 40 миллионов долларов.
В общей сложности, указывает Блумберг, уже три тысячи терминалов обслуживаются на Украине по такой системе. Как пишет агентство, этот шаг усилил участие SpaceX в конфликте.
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SpaceX создает для правительства США систему Starshield, которая похожа на Starlink, но намного меньше, поскольку ей не придется обслуживать миллионы пользователей. Эта система будет принадлежать правительству США и контролироваться им.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп может использовать Илона Маска, которому принадлежит критически важная для ВСУ сеть интернет-спутников Starlink, как рычаг давления на Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действует 5841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту выведены более шести тысяч спутников этой сети, с начала года запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков ее спутникового интернета превышает два миллиона человек более чем в 60 странах.
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В миреУкраинаСШАИлон МаскДональд ТрампВладимир ЗеленскийSpaceXМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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