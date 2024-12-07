https://ria.ru/20241207/pentagon-1987867540.html

Пентагон расширит доступ Украины к системе Starshield

Пентагон расширит доступ Украины к системе Starshield - РИА Новости, 07.12.2024

Пентагон расширит доступ Украины к системе Starshield

Пентагон заключил контракт с американской компанией SpaceX о расширении доступа терминалов Starlink на Украине к более защищенной, военизированной системе... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T11:13

2024-12-07T11:13

2024-12-07T20:08

в мире

украина

сша

илон маск

дональд трамп

владимир зеленский

spacex

министерство обороны сша

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Пентагон заключил контракт с американской компанией SpaceX о расширении доступа терминалов Starlink на Украине к более защищенной, военизированной системе Starshield, передает агентство Блумберг.Ранее американский предприниматель Илон Маск сообщил, что ВСУ в основном используют систему спутниковой связи Starlink компании SpaceX на передовой, так как другие средства связи "были уничтожены"."Компания SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к более защищенной, военизированной версии своей спутниковой сети Starlink. <...> Контракт означает, что 2,5 тысячи терминалов Starlink, которые уже находятся на Украине, получат доступ к Starshield, закрытому и зашифрованному сигналу через Starlink, который сложнее взломать или заглушить. Это число является дополнением к пятистам, которые ранее были подключены к Starshield", — говорится в сообщении. По данным агентства, контракт заключен в августе, еще до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Согласно агентству, Командование космических систем США отказалось раскрыть стоимость нового контракта, при этом, как отмечается, предыдущее соглашение с Европейским командованием США на 500 таких терминалов стоило примерно 40 миллионов долларов. В общей сложности, указывает Блумберг, уже три тысячи терминалов обслуживаются на Украине по такой системе. Как пишет агентство, этот шаг усилил участие SpaceX в конфликте.SpaceX создает для правительства США систему Starshield, которая похожа на Starlink, но намного меньше, поскольку ей не придется обслуживать миллионы пользователей. Эта система будет принадлежать правительству США и контролироваться им. Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп может использовать Илона Маска, которому принадлежит критически важная для ВСУ сеть интернет-спутников Starlink, как рычаг давления на Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действует 5841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту выведены более шести тысяч спутников этой сети, с начала года запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков ее спутникового интернета превышает два миллиона человек более чем в 60 странах.

https://ria.ru/20240525/starlink-1948272143.html

https://ria.ru/20241025/starlink-1979984499.html

https://ria.ru/20240506/starlink-1944267039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, илон маск, дональд трамп, владимир зеленский, spacex, министерство обороны сша, вооруженные силы украины