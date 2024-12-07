Пентагон расширит доступ Украины к системе Starshield
Bloomberg: Пентагон расширит доступ терминалов Starlink на Украине к Starshield
© Фото : Victoria Girgis/Lowell ObservatoryФотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке — спутники системы Starlink
Фотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке — спутники системы Starlink. Архивное фото
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"Компания SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к более защищенной, военизированной версии своей спутниковой сети Starlink. <...> Контракт означает, что 2,5 тысячи терминалов Starlink, которые уже находятся на Украине, получат доступ к Starshield, закрытому и зашифрованному сигналу через Starlink, который сложнее взломать или заглушить. Это число является дополнением к пятистам, которые ранее были подключены к Starshield", — говорится в сообщении.
По данным агентства, контракт заключен в августе, еще до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Согласно агентству, Командование космических систем США отказалось раскрыть стоимость нового контракта, при этом, как отмечается, предыдущее соглашение с Европейским командованием США на 500 таких терминалов стоило примерно 40 миллионов долларов.
В общей сложности, указывает Блумберг, уже три тысячи терминалов обслуживаются на Украине по такой системе. Как пишет агентство, этот шаг усилил участие SpaceX в конфликте.
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SpaceX создает для правительства США систему Starshield, которая похожа на Starlink, но намного меньше, поскольку ей не придется обслуживать миллионы пользователей. Эта система будет принадлежать правительству США и контролироваться им.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп может использовать Илона Маска, которому принадлежит критически важная для ВСУ сеть интернет-спутников Starlink, как рычаг давления на Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действует 5841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту выведены более шести тысяч спутников этой сети, с начала года запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков ее спутникового интернета превышает два миллиона человек более чем в 60 странах.