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В Госдуме объяснили, кто получит двойную пенсию в декабре - РИА Новости, 07.12.2024
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15:22 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/pensii-1987890655.html
В Госдуме объяснили, кто получит двойную пенсию в декабре
В Госдуме объяснили, кто получит двойную пенсию в декабре - РИА Новости, 07.12.2024
В Госдуме объяснили, кто получит двойную пенсию в декабре
Часть россиян получат в декабре пенсию за январь, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб изданию... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T15:22
2024-12-07T15:22
общество
светлана бессараб
ярослав нилов
госдума рф
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Часть россиян получат в декабре пенсию за январь, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб изданию "Лента.ру".Она рассказала, что те пенсионеры, которым выплата обычно приходит в начале месяца, с 3 по 8 число, из-за январских праздников получат ее заранее, в декабре"То есть будет двойная выплата — пенсия придет и за декабрь, и за январь", — разъяснила она.По словам Бессараб, тем, кто получит в декабре двойную пенсию, следующую выплату следует ожидать только в феврале.Как утверждает депутат, те, кому пенсия каждый месяц приходит в более поздние даты, получат начисления по привычному графику.Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что работающие и неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию уже в декабре, средства на это заложены в бюджете. Это связано с продолжительными январскими праздниками, поэтому те, кто получает пенсию в начале месяца, смогут получить ее уже в конце декабря в проиндексированном виде.
https://ria.ru/20241203/pensii-1986987511.html
https://ria.ru/20241207/gosduma-1987844500.html
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общество, светлана бессараб, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Светлана Бессараб, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуме объяснили, кто получит двойную пенсию в декабре

Депутат Бассараб: часть пенсионеров получит двойную пенсию в декабре

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пенсионное удостоверение . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Часть россиян получат в декабре пенсию за январь, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб изданию "Лента.ру".
Она рассказала, что те пенсионеры, которым выплата обычно приходит в начале месяца, с 3 по 8 число, из-за январских праздников получат ее заранее, в декабре
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"То есть будет двойная выплата — пенсия придет и за декабрь, и за январь", — разъяснила она.
По словам Бессараб, тем, кто получит в декабре двойную пенсию, следующую выплату следует ожидать только в феврале.
Как утверждает депутат, те, кому пенсия каждый месяц приходит в более поздние даты, получат начисления по привычному графику.
Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что работающие и неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию уже в декабре, средства на это заложены в бюджете. Это связано с продолжительными январскими праздниками, поэтому те, кто получает пенсию в начале месяца, смогут получить ее уже в конце декабря в проиндексированном виде.
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ОбществоСветлана БессарабЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
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