"До последнего патрона": в США раскрыли правду об оружии для Украины
Макгрегор: до половины помощи США для Украины оказывается на черном рынке
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Деньги и боеприпасы из США, переданные Украине, оказываются далеко не только на фронте, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х.
"Военным было приказано перевести Украине примерно 5 миллиардов долларов, включая стоимость оборудования и боеприпасов, к 5 января. Одно можно сказать наверняка: половина денег будет украдена и переведена в иностранные банки. Что касается оружия, то можно предположить, что от трети до половины его окажется на черном рынке", — написал он.
По словам Макгрегора, на Украине "до последнего патрона" будет поддерживаться организованное преступное государство.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода и инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа 20 января 2025 года. По информации издания, чтобы израсходовать на оружие все оставшиеся средства и передать его Киеву, объем поставок должен составлять более чем 110 миллионов долларов в сутки — порядка 3 миллиардов в декабре и в январе. Собеседники газеты отмечали обеспокоенность в связи с тем, что будущая администрация Трампа может отказать Киеву в передаче новых пакетов военной поддержки с целью усадить представителей Украины за стол переговоров с Россией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.