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Античные и христианские памятники в Сирии в опасности, заявил Пиотровский

Античные и христианские памятники в Сирии в опасности, заявил Пиотровский - РИА Новости, 07.12.2024

Античные и христианские памятники в Сирии в опасности, заявил Пиотровский

Античные и христианские памятники в Сирии в настоящее время снова в опасности из-за ситуации в этой стране, сообщил журналистам генеральный директор... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T18:19

2024-12-07T18:19

2024-12-07T18:20

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Античные и христианские памятники в Сирии в настоящее время снова в опасности из-за ситуации в этой стране, сообщил журналистам генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. "Сейчас, конечно, возникает опасность для памятников Сирии снова, не только языческих, но и христианских. Экспедиции Института материальной культуры, которые фиксировали памятники, много зафиксировали христианских памятников в Сирии. Сирия - это колыбель христианства, в частности. Посмотрим, что там будет происходить, все достаточно тревожно", - сказал он. Ранее сообщалось, что российско-сирийская археологическая экспедиция проводила исследования раннехристианских храмов Сирии, на основе которых будут подготовлены 3D-модели этих памятников. Проект "Сохранение раннехристианских древностей на территории САР" организован Центром спасательной археологии ИИМК РАН при содействии Генерального департамента древностей и музеев (DGAM) Сирии. Целью проекта является привлечение внимания мировой культурной общественности к положению раннехристианских храмов Сирии, для спасения которых необходимо большое международное объединение. Сообщалось, что ученые ИИМК РАН считают, что наличие 3D-модели как рабочего инструмента обеспечивает принятие своевременных решений по спасению памятника и обеспечивает меры по сохранению любого объекта, находящегося под угрозой разрушения. Также сообщалось, что в марте 2022 года между Генеральным Департаментом древностей и музеев Сирийской Арабской Республики и Институтом истории материальной культуры РАН был подписан меморандум о реставрации Триумфальной арки Пальмиры. Археологические раскопки и научные исследования Триумфальной арки с весны 2022 года проводил объединенный российско-сирийский коллектив под руководством ЦСА ИИМК РАН. Полученные в результате исследований данные значительно изменили первоначальные представления о возможных путях реставрации и позволили подготовить принципиально новый проект восстановления арки. В мае 2023 года он был утвержден сирийской стороной после его одобрения в России и для финального согласования направлен в ЮНЕСКО. Проект получил высокие оценки на международном уровне, в том числе со стороны Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS). Основные положения разработанного проекта рекомендованы ЮНЕСКО для использования при реставрации других памятников. Ранее сообщалось, в мае 2015 года террористы ИГ* захватили Пальмиру - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, чьи археологические памятники с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование города. Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баалшамина, Триумфальную арку и колонну Зенобии с важнейшей посвятительной надписью, большое количество башенных и подземных гробниц, была частично разрушена позднесредневековая крепость Фахр эд-Дина. Кроме того, во время второй оккупации Пальмиры разрушению подверглись Тетрапилон и театр. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"** совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама. Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.* Террористическая группировка, запрещена в РФ** Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241207/siriya-1987910410.html

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