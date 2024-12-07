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В Белоруссии объяснили решение о размещении "Орешника" - РИА Новости, 07.12.2024
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15:24 07.12.2024 (обновлено: 16:09 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/oreshnik-1987891178.html
В Белоруссии объяснили решение о размещении "Орешника"
В Белоруссии объяснили решение о размещении "Орешника" - РИА Новости, 07.12.2024
В Белоруссии объяснили решение о размещении "Орешника"
Решение о размещении на территории Белоруссии российского ракетного комплекса "Орешник" приняли в ответ на действия Запада, заявил заместитель начальника... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T15:24
2024-12-07T16:09
белоруссия
германия
европа
александр лукашенко
владимир путин
ракета "орешник"
в мире
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МИНСК, 7 дек — РИА Новости. Решение о размещении на территории Белоруссии российского ракетного комплекса "Орешник" приняли в ответ на действия Запада, заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Сергей Лагодюк, его слова приводит Telegram-канал Минобороны Белоруссии."Решение о размещении комплекса "Орешник" на территории Республики Беларусь принято в ответ на шаги, предпринимаемые Соединенными Штатами и Германией по размещению ракет средней дальности в Европе. Американцы и немцы об этом ранее неоднократно заявляли", — сказал он.Накануне в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил своего коллегу Владимира Путина разместить новейшее вооружение, включая систему "Орешник", на территории республики. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в соседней стране во второй половине 2025 года.Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет об объекте в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях Россия испытала одну из своих новейших ракетных систем средней дальности "Орешник" — гиперзвуковую баллистическую ракету в безъядерном оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20241206/oreshnik-1987814755.html
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белоруссия, германия, европа, александр лукашенко, владимир путин, ракета "орешник", в мире, сша, россия
Белоруссия, Германия, Европа, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ракета "Орешник", В мире, США, Россия
В Белоруссии объяснили решение о размещении "Орешника"

Генштаб ВС Белоруссии: решение о размещении "Орешника" приняли из-за шагов США

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДворец Независимости в Минске
Дворец Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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МИНСК, 7 дек — РИА Новости. Решение о размещении на территории Белоруссии российского ракетного комплекса "Орешник" приняли в ответ на действия Запада, заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Сергей Лагодюк, его слова приводит Telegram-канал Минобороны Белоруссии.
«
"Решение о размещении комплекса "Орешник" на территории Республики Беларусь принято в ответ на шаги, предпринимаемые Соединенными Штатами и Германией по размещению ракет средней дальности в Европе. Американцы и немцы об этом ранее неоднократно заявляли", — сказал он.
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Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет об объекте в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику.
При этом в боевых условиях Россия испытала одну из своих новейших ракетных систем средней дальности "Орешник" — гиперзвуковую баллистическую ракету в безъядерном оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
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БелоруссияГерманияЕвропаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРакета "Орешник"В миреСШАРоссия
 
 
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