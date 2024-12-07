https://ria.ru/20241207/orban-1987907304.html

Орбан раскрыл причину, почему мир по Украине еще не заключен

Орбан раскрыл причину, почему мир по Украине еще не заключен - РИА Новости, 07.12.2024

Орбан раскрыл причину, почему мир по Украине еще не заключен

Мир на Украине не может быть заключен из-за политической ситуации в США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T17:03

2024-12-07T17:03

2024-12-07T17:04

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мир на Украине не может быть заключен из-за политической ситуации в США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х."Мы живем в парадоксальной ситуации, когда речь идет о конфликте России и Украины: мы никогда не были так близки к миру, и в то же время ситуация никогда не была столь опасной. Причина этого в том, что в сейчас в Америке есть два президента: действующий и избранный. Один хочет продолжить войну, другой хочет ее прекратить. Все будет проще, когда Дональд Трамп вступит в должность. Он принесет нам мир!", — написал он.В декабре агентство Reuters сообщило, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.По информации Reuters, сейчас есть три плана: от будущего вице-президента Джей-Ди Вэнса, экс-директора национальной разведки Ричарда Гренелла и номинированного на должность спецпредставителя по Украине Кита Келлога.Трамп не раз заявлял, что если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложна, чтобы решить ее за один день.

https://ria.ru/20241207/svo-1987874631.html

https://ria.ru/20241207/zelenskiy-1987859609.html

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в мире, украина, дональд трамп, виктор орбан, россия, сша