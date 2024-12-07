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Орбан раскрыл причину, почему мир по Украине еще не заключен - РИА Новости, 07.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 07.12.2024 (обновлено: 17:04 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/orban-1987907304.html
Орбан раскрыл причину, почему мир по Украине еще не заключен
Орбан раскрыл причину, почему мир по Украине еще не заключен - РИА Новости, 07.12.2024
Орбан раскрыл причину, почему мир по Украине еще не заключен
Мир на Украине не может быть заключен из-за политической ситуации в США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T17:03
2024-12-07T17:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
виктор орбан
россия
сша
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мир на Украине не может быть заключен из-за политической ситуации в США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х."Мы живем в парадоксальной ситуации, когда речь идет о конфликте России и Украины: мы никогда не были так близки к миру, и в то же время ситуация никогда не была столь опасной. Причина этого в том, что в сейчас в Америке есть два президента: действующий и избранный. Один хочет продолжить войну, другой хочет ее прекратить. Все будет проще, когда Дональд Трамп вступит в должность. Он принесет нам мир!", — написал он.В декабре агентство Reuters сообщило, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.По информации Reuters, сейчас есть три плана: от будущего вице-президента Джей-Ди Вэнса, экс-директора национальной разведки Ричарда Гренелла и номинированного на должность спецпредставителя по Украине Кита Келлога.Трамп не раз заявлял, что если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложна, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241207/svo-1987874631.html
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в мире, украина, дональд трамп, виктор орбан, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Россия, США
Орбан раскрыл причину, почему мир по Украине еще не заключен

Орбан: мир на Украине еще не наступил из-за переходного периода в США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Виктор Орбан . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мир на Украине не может быть заключен из-за политической ситуации в США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.
"Мы живем в парадоксальной ситуации, когда речь идет о конфликте России и Украины: мы никогда не были так близки к миру, и в то же время ситуация никогда не была столь опасной. Причина этого в том, что в сейчас в Америке есть два президента: действующий и избранный. Один хочет продолжить войну, другой хочет ее прекратить. Все будет проще, когда Дональд Трамп вступит в должность. Он принесет нам мир!", — написал он.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
В США признали неудобную правду об СВО
Вчера, 12:41
В декабре агентство Reuters сообщило, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
По информации Reuters, сейчас есть три плана: от будущего вице-президента Джей-Ди Вэнса, экс-директора национальной разведки Ричарда Гренелла и номинированного на должность спецпредставителя по Украине Кита Келлога.
Трамп не раз заявлял, что если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложна, чтобы решить ее за один день.
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
На Западе раскрыли страшную правду о Зеленском
Вчера, 09:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампВиктор ОрбанРоссияСША
 
 
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