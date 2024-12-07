https://ria.ru/20241207/op-1987862852.html

В ОП раскритиковали санкции Зеленского против Грузии

В ОП раскритиковали санкции Зеленского против Грузии - РИА Новости, 07.12.2024

В ОП раскритиковали санкции Зеленского против Грузии

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T10:20

2024-12-07T10:20

2024-12-07T10:38

в мире

грузия

украина

владимир зеленский

владимир рогов

ираклий кобахидзе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал "дикостью" введение санкций Владимиром Зеленским против властей Грузии. Ранее Зеленский, отменивший на Украине президентские выборы, подписал указ о введении санкций против премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Тем самым Зеленский вслед за странами Запада повторил их претензии к Тбилиси за пресечение беспорядков со стороны оппозиции, которая проиграла парламентские выборы, но не признала их итоги. "То, что Зеленский ввел санкции против Грузии – дикость, нелепость и чушь. Человек, который не проводит выборы в своей стране и является узурпатором, вводит санкции против государства, в котором выборы прошли честно и прозрачно", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, ненависть Зеленского по отношению к Грузии связана с тем, что грузинская элита не хочет "идти на убой", на который отправили Украину и ее народ. "Это злит Зеленского, так как грузины своим выбором показывают, что может быть иначе и вовсе не обязательно уничтожать суверенитет и независимость государства, втягиваясь в вооруженное противостояние с Россией", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20241205/zelenskiy-1987455735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, украина, владимир зеленский, владимир рогов, ираклий кобахидзе