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В ОП раскритиковали санкции Зеленского против Грузии - РИА Новости, 07.12.2024
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10:20 07.12.2024 (обновлено: 10:38 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/op-1987862852.html
В ОП раскритиковали санкции Зеленского против Грузии
В ОП раскритиковали санкции Зеленского против Грузии - РИА Новости, 07.12.2024
В ОП раскритиковали санкции Зеленского против Грузии
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T10:20
2024-12-07T10:38
в мире
грузия
украина
владимир зеленский
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал "дикостью" введение санкций Владимиром Зеленским против властей Грузии. Ранее Зеленский, отменивший на Украине президентские выборы, подписал указ о введении санкций против премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Тем самым Зеленский вслед за странами Запада повторил их претензии к Тбилиси за пресечение беспорядков со стороны оппозиции, которая проиграла парламентские выборы, но не признала их итоги. "То, что Зеленский ввел санкции против Грузии – дикость, нелепость и чушь. Человек, который не проводит выборы в своей стране и является узурпатором, вводит санкции против государства, в котором выборы прошли честно и прозрачно", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, ненависть Зеленского по отношению к Грузии связана с тем, что грузинская элита не хочет "идти на убой", на который отправили Украину и ее народ. "Это злит Зеленского, так как грузины своим выбором показывают, что может быть иначе и вовсе не обязательно уничтожать суверенитет и независимость государства, втягиваясь в вооруженное противостояние с Россией", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20241205/zelenskiy-1987455735.html
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в мире, грузия, украина, владимир зеленский, владимир рогов, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Ираклий Кобахидзе
В ОП раскритиковали санкции Зеленского против Грузии

Член ОП Рогов назвал введение Зеленским санкций против властей Грузии дикостью

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал "дикостью" введение санкций Владимиром Зеленским против властей Грузии.
Ранее Зеленский, отменивший на Украине президентские выборы, подписал указ о введении санкций против премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Тем самым Зеленский вслед за странами Запада повторил их претензии к Тбилиси за пресечение беспорядков со стороны оппозиции, которая проиграла парламентские выборы, но не признала их итоги.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
В Раде поставили Зеленского на место после его выпада против Грузии
5 декабря, 09:06
"То, что Зеленский ввел санкции против Грузии – дикость, нелепость и чушь. Человек, который не проводит выборы в своей стране и является узурпатором, вводит санкции против государства, в котором выборы прошли честно и прозрачно", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, ненависть Зеленского по отношению к Грузии связана с тем, что грузинская элита не хочет "идти на убой", на который отправили Украину и ее народ.
"Это злит Зеленского, так как грузины своим выбором показывают, что может быть иначе и вовсе не обязательно уничтожать суверенитет и независимость государства, втягиваясь в вооруженное противостояние с Россией", - сказал Рогов.
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Вчера, 02:32
 
В миреГрузияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир РоговИраклий Кобахидзе
 
 
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