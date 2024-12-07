В ОП раскритиковали санкции Зеленского против Грузии
Член ОП Рогов назвал введение Зеленским санкций против властей Грузии дикостью
© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал "дикостью" введение санкций Владимиром Зеленским против властей Грузии.
Ранее Зеленский, отменивший на Украине президентские выборы, подписал указ о введении санкций против премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Тем самым Зеленский вслед за странами Запада повторил их претензии к Тбилиси за пресечение беспорядков со стороны оппозиции, которая проиграла парламентские выборы, но не признала их итоги.
"То, что Зеленский ввел санкции против Грузии – дикость, нелепость и чушь. Человек, который не проводит выборы в своей стране и является узурпатором, вводит санкции против государства, в котором выборы прошли честно и прозрачно", - сказал Рогов РИА Новости.
"Это злит Зеленского, так как грузины своим выбором показывают, что может быть иначе и вовсе не обязательно уничтожать суверенитет и независимость государства, втягиваясь в вооруженное противостояние с Россией", - сказал Рогов.
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