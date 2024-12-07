https://ria.ru/20241207/ni-1987865356.html

В США забили тревогу из-за того, что произошло с артиллерией ВСУ

В США забили тревогу из-за того, что произошло с артиллерией ВСУ - РИА Новости, 07.12.2024

В США забили тревогу из-за того, что произошло с артиллерией ВСУ

Украинские военные изнашивают и теряют американские 155-миллиметровые гаубицы M777, пишет National Interest. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T10:46

2024-12-07T10:46

2024-12-07T15:53

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украинские военные изнашивают и теряют американские 155-миллиметровые гаубицы M777, пишет National Interest."Их орудия сталкиваются с двумя угрозами — износом и боевыми потерями", — говорится в материале.Как указал обозреватель, американская артиллерия на вооружении ВСУ портится из-за постоянных обстрелов.Украинские военные потеряли примерно треть поставленных единиц гаубиц M777 и на текущий момент неизвестно, получит ли Киев новые образцы от США, подчеркнул автор статьи.В среду командир группы отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным Варяг рассказал РИА Новости, что у ВСУ много артиллерийских снарядов, которые просто не разрываются, уровень работы украинской артиллерии снизился. Он отметил низкий уровень подготовки украинских артиллеристов, связал его с большими потерями ВСУ, а также предположил, что качество снарядов, поставляемых Украине Западом, снизилось.

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