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США увеличили импорт нефтепродуктов из Китая - РИА Новости, 07.12.2024
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08:40 07.12.2024 (обновлено: 08:41 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/neft-1987855246.html
США увеличили импорт нефтепродуктов из Китая
США увеличили импорт нефтепродуктов из Китая - РИА Новости, 07.12.2024
США увеличили импорт нефтепродуктов из Китая
Соединенные Штаты по итогам десяти месяцев этого года увеличили импорт нефтепродуктов из Китая почти в три раза, при этом октябрьские покупки снизились до... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T08:40
2024-12-07T08:41
экономика
китай
сша
вашингтон (штат)
нефть
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты по итогам десяти месяцев этого года увеличили импорт нефтепродуктов из Китая почти в три раза, при этом октябрьские покупки снизились до минимума с февраля, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, по итогам десяти месяцев 2024 года США приобрели у Китая нефтепродуктов на практически 323 миллиона долларов. Это в 2,6 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Это стало максимальным объемом импорта за десять месяцев с 2018 года. Тогда поставки достигали 398,6 миллиона долларов. Тем не менее по итогам октября покупки Вашингтоном нефтепродуктов у Пекина рухнули в 193 раза, до 144,2 тысячи долларов. Это стало минимальным месячным объемом импорта с февраля текущего года. За год, по сравнению с прошлым октябрем, сокращение составило 8,3%. Китай в американском импорте нефтепродуктов по итогам десяти месяцев занял лишь 29-е место. А лидировали по их поставкам в США Канада (10,6 миллиарда долларов), Южная Корея (3,8 миллиарда), Нидерланды (3,6 миллиарда), Мексика (3,5 миллиарда) и Индия (2,6 миллиарда).
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экономика, китай, сша, вашингтон (штат), нефть
Экономика, Китай, США, Вашингтон (штат), Нефть
США увеличили импорт нефтепродуктов из Китая

США увеличили импорт нефтепродуктов из КНР почти в три раза

© AP Photo / Ng Han GuanРабочий на нефтеперерабатывающем заводе в Гирине, Китай
Рабочий на нефтеперерабатывающем заводе в Гирине, Китай - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Рабочий на нефтеперерабатывающем заводе в Гирине, Китай . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты по итогам десяти месяцев этого года увеличили импорт нефтепродуктов из Китая почти в три раза, при этом октябрьские покупки снизились до минимума с февраля, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, по итогам десяти месяцев 2024 года США приобрели у Китая нефтепродуктов на практически 323 миллиона долларов. Это в 2,6 раза больше, чем за такой же период прошлого года.
Это стало максимальным объемом импорта за десять месяцев с 2018 года. Тогда поставки достигали 398,6 миллиона долларов.
Тем не менее по итогам октября покупки Вашингтоном нефтепродуктов у Пекина рухнули в 193 раза, до 144,2 тысячи долларов. Это стало минимальным месячным объемом импорта с февраля текущего года. За год, по сравнению с прошлым октябрем, сокращение составило 8,3%.
Китай в американском импорте нефтепродуктов по итогам десяти месяцев занял лишь 29-е место. А лидировали по их поставкам в США Канада (10,6 миллиарда долларов), Южная Корея (3,8 миллиарда), Нидерланды (3,6 миллиарда), Мексика (3,5 миллиарда) и Индия (2,6 миллиарда).
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ЭкономикаКитайСШАВашингтон (штат)Нефть
 
 
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