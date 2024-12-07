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СМИ: ЕС нарастил закупки продуктов на базе нефти из России - РИА Новости, 07.12.2024
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04:00 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/neft-1987846206.html
СМИ: ЕС нарастил закупки продуктов на базе нефти из России
СМИ: ЕС нарастил закупки продуктов на базе нефти из России - РИА Новости, 07.12.2024
СМИ: ЕС нарастил закупки продуктов на базе нефти из России
Евросоюз нарастил закупки продуктов на базе нефти из РФ у трех индийских НПЗ на 20% в 2024 году, сообщает издание Politico со ссылкой на аналитический отчет... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T04:00
2024-12-07T04:00
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Евросоюз нарастил закупки продуктов на базе нефти из РФ у трех индийских НПЗ на 20% в 2024 году, сообщает издание Politico со ссылкой на аналитический отчет Центра изучения демократии. "С января по август ЕС закупил топлива стоимостью почти на 20% дороже, чем в прошлом году, у трех крупных индийских НПЗ, работающих на российской сырой нефти", - пишет издание. Как говорится в отчете, с точностью определить, сколько именно топлива российского происхождения было продано индийскими НПЗ в ЕС невозможно. В то же время, по этим данным, три предприятия смогли выручить за анализируемый период 5,4 миллиарда долларов с продажи 6,7 миллиона тон нефти в ЕС. Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://ria.ru/20241206/es-1987820817.html
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экономика, россия, москва, евросоюз, politico
Экономика, Россия, Москва, Евросоюз, Politico
СМИ: ЕС нарастил закупки продуктов на базе нефти из России

Politico: ЕС нарастил закупки продуктов на базе нефти из России у трех НПЗ Индии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Евросоюз нарастил закупки продуктов на базе нефти из РФ у трех индийских НПЗ на 20% в 2024 году, сообщает издание Politico со ссылкой на аналитический отчет Центра изучения демократии.
"С января по август ЕС закупил топлива стоимостью почти на 20% дороже, чем в прошлом году, у трех крупных индийских НПЗ, работающих на российской сырой нефти", - пишет издание.
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Как говорится в отчете, с точностью определить, сколько именно топлива российского происхождения было продано индийскими НПЗ в ЕС невозможно. В то же время, по этим данным, три предприятия смогли выручить за анализируемый период 5,4 миллиарда долларов с продажи 6,7 миллиона тон нефти в ЕС.
Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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