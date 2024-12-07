https://ria.ru/20241207/neft-1987846206.html
СМИ: ЕС нарастил закупки продуктов на базе нефти из России
СМИ: ЕС нарастил закупки продуктов на базе нефти из России - РИА Новости, 07.12.2024
СМИ: ЕС нарастил закупки продуктов на базе нефти из России
Евросоюз нарастил закупки продуктов на базе нефти из РФ у трех индийских НПЗ на 20% в 2024 году, сообщает издание Politico со ссылкой на аналитический отчет... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T04:00
2024-12-07T04:00
2024-12-07T04:00
экономика
россия
москва
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Евросоюз нарастил закупки продуктов на базе нефти из РФ у трех индийских НПЗ на 20% в 2024 году, сообщает издание Politico со ссылкой на аналитический отчет Центра изучения демократии. "С января по август ЕС закупил топлива стоимостью почти на 20% дороже, чем в прошлом году, у трех крупных индийских НПЗ, работающих на российской сырой нефти", - пишет издание. Как говорится в отчете, с точностью определить, сколько именно топлива российского происхождения было продано индийскими НПЗ в ЕС невозможно. В то же время, по этим данным, три предприятия смогли выручить за анализируемый период 5,4 миллиарда долларов с продажи 6,7 миллиона тон нефти в ЕС. Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://ria.ru/20241206/es-1987820817.html
https://ria.ru/20241206/orban-1987739220.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, евросоюз, politico
Экономика, Россия, Москва, Евросоюз, Politico
СМИ: ЕС нарастил закупки продуктов на базе нефти из России
Politico: ЕС нарастил закупки продуктов на базе нефти из России у трех НПЗ Индии