https://ria.ru/20241207/nauka-1987792277.html

Российские историки выявили особенности развития волжских городов

Российские историки выявили особенности развития волжских городов - РИА Новости, 07.12.2024

Российские историки выявили особенности развития волжских городов

Города Среднего Поволжья до революции 1917 года развивались по принципу "центр – периферия", установили ученые Самарского университета. Результаты исследования... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T09:00

2024-12-07T09:00

2024-12-07T09:00

наука

наука

университетская наука

самара

самарский университет

история

что не найдешь в учебнике

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987787771_29:43:1206:705_1920x0_80_0_0_5c1c8e3bbdd0c68725ad987d8f79ee31.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Города Среднего Поволжья до революции 1917 года развивались по принципу "центр – периферия", установили ученые Самарского университета. Результаты исследования развития городских пространств могут быть использованы не только в исторической науке, но и в современной урбанистике, сообщили в пресс-службе вуза.Историки Самарского университета провели комплексное исследование пространства губернских городов Среднего Поволжья второй половины XIX – начала XX века. Они изучили особенности Самары как центра экономической и культурной жизни региона и сопоставили полученные данные с результатами исследования соседних городов.Развитие волжских городов можно описать с помощью модели "центр – периферия", отметила доцент кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета Елена Шлеенкова."Значимость районов города определялась развитием их планировки, архитектурной застройки, инфраструктуры, наличием административных и культурных учреждений, а также наполненностью пространства различными символами и знаками. Центральный район города был ядром экономической и культурной жизни и местом внедрения инноваций, положительно влиявших на общегородскую инфраструктуру", — рассказала она.Помимо центра, по ее словам, в систему городского пространства входили крайне разнородные периферийные районы. Они отличались от центра по социально-экономическим показателям, внешнему виду, городскому благоустройству и самоидентификации их жителей. Это различие, по мнению ученых, стало важнейшим фактором развития городского пространства и городского сообщества."Самара получила статус центра губернии значительно позже соседей и долго пробыла в статусе догоняющего города. Поэтому среди других поволжских городов ее можно считать ярким примером бурного, хотя часто и бессистемного, и неоднородного, развития городского пространства", — отметила Шлеенкова.Проанализировав эволюцию городской территории Самары до 1917 года, ученые сделали два вывода. Во-первых, центр города был престижным деловым районом и доминантой городского пространства, совмещая роль административного, торгового, культурного и делового ядра города. При этом, по мере экономического развития города и региона, центр смещался в сторону окраин.Во-вторых, поселения, находившиеся за чертой города, но фактически бывшие его частью, в конце XIX века стихийно разрослись. Это стало следствием недальновидности власти в планировании города, ее неспособности справиться с наплывом приезжих и быстрым ростом населения."Благоустройство этих территорий, в отличие от центра, происходило крайне медленно. Нередко через несколько кварталов от ухоженной главной улицы города начинался поселок сельского вида со всем присущим ему колоритом. Такая ситуация была типична для губернских городов Среднего Поволжья", — рассказала историк.В ходе исследования специалисты впервые изучили процесс формирования планировочной структуры и архитектурного облика Самары с момента основания города до начала XX века с учетом специфики социально-экономического развития региона. Они выделили четыре функциональные зоны города, сформировавшие центральный и периферийные районы, и проследили динамику их развития и взаимного влияния.В будущем ученые Самарского университета планируют изучить развитие периферийных районов города, которые стали точками роста городской территории в советскую эпоху. Результаты исследования могут использоваться при работе по сохранению и развитию городского пространства.

https://ria.ru/20210111/samarskiy-universitet-1591634857.html

https://ria.ru/20240226/nauka-1928722347.html

https://ria.ru/20230918/samara-1897033499.html

самара

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, самара, самарский университет, история, что не найдешь в учебнике, россия, общество