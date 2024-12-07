https://ria.ru/20241207/nato-1987841823.html

НАТО запустит объединенный киберцентр для борьбы с цифровыми угрозами

НАТО запустит объединенный киберцентр для борьбы с цифровыми угрозами - РИА Новости, 07.12.2024

НАТО запустит объединенный киберцентр для борьбы с цифровыми угрозами

НАТО планирует в 2028 году запустить новый объединенный центр киберзащиты, предназначенный для мониторинга и отражения угроз в цифровом пространстве, сообщил... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T01:56

2024-12-07T01:56

2024-12-07T01:56

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. НАТО планирует в 2028 году запустить новый объединенный центр киберзащиты, предназначенный для мониторинга и отражения угроз в цифровом пространстве, сообщил глава подразделения по управлению киберрисками Стефано Пьермароччи американскому изданию Breaking Defence. "Этот центр позволит нам лучше комбинировать способ мониторинга угроз, способ контроля вида атак на организацию, способ управления рисками", - заявил он. По его словам, будущий центр призван облегчить проведение различных процессов и гарантировать соответствие требованиям безопасности. Ожидается, что он будет сотрудничать с партнерами из индустрии и членами альянса. Пьермароччи добавил, что структура получит название Интегрированный центр киберзащиты НАТО и объединит в себе центр кибербезопасности НАТО, центр киберопераций и отдел анализа киберугроз, а также части управления по информационным технологиям. Штаб-квартиру нового объединения, которое заработает в 2028 году, планируется разместить в бельгийском городе Монс, а отдельные центры в его составе будут располагаться в различных странах-членах НАТО.

https://ria.ru/20241205/nato-1987484659.html

https://ria.ru/20241204/nato-1987331151.html

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в мире, монс, нато