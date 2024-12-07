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НАТО запустит объединенный киберцентр для борьбы с цифровыми угрозами - РИА Новости, 07.12.2024
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01:56 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/nato-1987841823.html
НАТО запустит объединенный киберцентр для борьбы с цифровыми угрозами
НАТО запустит объединенный киберцентр для борьбы с цифровыми угрозами - РИА Новости, 07.12.2024
НАТО запустит объединенный киберцентр для борьбы с цифровыми угрозами
НАТО планирует в 2028 году запустить новый объединенный центр киберзащиты, предназначенный для мониторинга и отражения угроз в цифровом пространстве, сообщил... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T01:56
2024-12-07T01:56
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. НАТО планирует в 2028 году запустить новый объединенный центр киберзащиты, предназначенный для мониторинга и отражения угроз в цифровом пространстве, сообщил глава подразделения по управлению киберрисками Стефано Пьермароччи американскому изданию Breaking Defence. "Этот центр позволит нам лучше комбинировать способ мониторинга угроз, способ контроля вида атак на организацию, способ управления рисками", - заявил он. По его словам, будущий центр призван облегчить проведение различных процессов и гарантировать соответствие требованиям безопасности. Ожидается, что он будет сотрудничать с партнерами из индустрии и членами альянса. Пьермароччи добавил, что структура получит название Интегрированный центр киберзащиты НАТО и объединит в себе центр кибербезопасности НАТО, центр киберопераций и отдел анализа киберугроз, а также части управления по информационным технологиям. Штаб-квартиру нового объединения, которое заработает в 2028 году, планируется разместить в бельгийском городе Монс, а отдельные центры в его составе будут располагаться в различных странах-членах НАТО.
https://ria.ru/20241205/nato-1987484659.html
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в мире, монс, нато
В мире, Монс, НАТО
НАТО запустит объединенный киберцентр для борьбы с цифровыми угрозами

НАТО запустит объединенный киберцентр по борьбе с цифровыми угрозами в 2028 году

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. НАТО планирует в 2028 году запустить новый объединенный центр киберзащиты, предназначенный для мониторинга и отражения угроз в цифровом пространстве, сообщил глава подразделения по управлению киберрисками Стефано Пьермароччи американскому изданию Breaking Defence.
"Этот центр позволит нам лучше комбинировать способ мониторинга угроз, способ контроля вида атак на организацию, способ управления рисками", - заявил он.
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По его словам, будущий центр призван облегчить проведение различных процессов и гарантировать соответствие требованиям безопасности. Ожидается, что он будет сотрудничать с партнерами из индустрии и членами альянса.
Пьермароччи добавил, что структура получит название Интегрированный центр киберзащиты НАТО и объединит в себе центр кибербезопасности НАТО, центр киберопераций и отдел анализа киберугроз, а также части управления по информационным технологиям.
Штаб-квартиру нового объединения, которое заработает в 2028 году, планируется разместить в бельгийском городе Монс, а отдельные центры в его составе будут располагаться в различных странах-членах НАТО.
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