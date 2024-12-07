https://ria.ru/20241207/moskva-1987838693.html
В Москве при пожаре в автобусе погиб человек
В Москве при пожаре в автобусе погиб человек - РИА Новости, 07.12.2024
В Москве при пожаре в автобусе погиб человек
Один человек погиб и один пострадал в результате возгорания автобуса на юго-западе Москвы, пожар ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T00:33
2024-12-07T00:33
2024-12-07T05:30
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал в результате возгорания автобуса на юго-западе Москвы, пожар ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. По данным ведомства, инцидент произошел на Голубинской улице."К настоящему времени пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров. В результате возгорания один человек погиб и один пострадал", — сказал собеседник агентства.Позднее в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщили, что ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту произошедшего, на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре.
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве при пожаре в автобусе погиб человек
На юго-западе Москвы загорелся автобус, один человек погиб и один пострадал
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал в результате возгорания автобуса на юго-западе Москвы, пожар ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел на Голубинской улице.
"К настоящему времени пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров. В результате возгорания один человек погиб и один пострадал", — сказал собеседник агентства.
Позднее в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщили, что ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту произошедшего, на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре.