https://ria.ru/20241207/moskva-1987838693.html

В Москве при пожаре в автобусе погиб человек

В Москве при пожаре в автобусе погиб человек - РИА Новости, 07.12.2024

В Москве при пожаре в автобусе погиб человек

Один человек погиб и один пострадал в результате возгорания автобуса на юго-западе Москвы, пожар ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T00:33

2024-12-07T00:33

2024-12-07T05:30

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал в результате возгорания автобуса на юго-западе Москвы, пожар ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. По данным ведомства, инцидент произошел на Голубинской улице."К настоящему времени пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров. В результате возгорания один человек погиб и один пострадал", — сказал собеседник агентства.Позднее в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщили, что ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту произошедшего, на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре.

https://ria.ru/20240325/mchs-1935598627.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)