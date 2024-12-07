https://ria.ru/20241207/miting-1987911885.html

В Киеве проходит митинг с требованием установить четкие сроки службы в ВСУ

В Киеве проходит митинг с требованием установить четкие сроки службы в ВСУ - РИА Новости, 07.12.2024

В Киеве проходит митинг с требованием установить четкие сроки службы в ВСУ

Митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих проходит в центре Киева, участвующие в акции женщины требуют установить четкие сроки службы РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T17:57

2024-12-07T17:57

2024-12-07T17:57

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владимир зеленский

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих проходит в центре Киева, участвующие в акции женщины требуют установить четкие сроки службы в ВСУ, сообщает местный телеканал Еspreso. "Сегодня в Киеве в очередной раз семьи военных пикетируют за установление четких сроков военной службы. Участники собрались в центре столицы, чтобы напомнить о необходимости установления предельных сроков пребывания мобилизованных в армии", - говорится в сообщении Telegram-канала Еspreso.Также на видео, опубликованном в этом же Telegram-канале, можно заметить, что участники акции держат в руках плакаты с соответствующими призывами. На плакатах можно прочитать: "Четкие сроки службы", "Ушел добровольно, получил бессрочно", "Предоставьте право вернутся домой", Как напомнил телеканал, минобороны Украины планирует завершить работу над проектом закона об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241206/ukraina-1987756057.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины