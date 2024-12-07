Европейские лидеры призывают к переговорам по Украине, заявили в МИД Индии
МИД Индии: европейские лидеры призывают к переговорам между Россией и Украиной
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек – РИА Новости. Европейские лидеры приветствуют переговоры Индии с Россией и Украиной относительно конфликта двух стран, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
Вместе с тем, Джайшанкар отметил, что Индия не пытается разработать мирный план или стать посредником.
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"Мы не пытаемся разработать мирный план. Мы не занимаемся посредничеством. В этом смысле мы ведем несколько разговоров и очень открыто говорим каждой стороне: "Посмотрите на итог разговора, вот что мы собираемся сказать другой стороне". Мы думаем, что на данный момент это самый полезный путь с дипломатической точки зрения. Мы также верим в то, что мы выражаем чувства и интересы Глобального Юга, 125 других стран, которые обнаружили, что стоимость их топлива, стоимость продовольствия, их инфляция, их стоимость удобрений пострадали от этой войны", - отметил глава МИД Индии.
Ранее Джайшанкар заявил, что Индия является одной из немногих стран, которые могут говорить и с Россией, и с Украиной. Перечисляя достижения Моди в первые 100 дней его третьего срока на посту главы правительства Индии, Джайшанкар назвал визиты в Москву и Киев самыми важными шагами, которые за это время предпринял премьер-министр.
Моди посетил Россию 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. Он встретился с Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, посетил с президентом РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
Двадцать третьего августа премьер-министр Индии посетил Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Ранее Моди заявил, что Индия и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине.
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