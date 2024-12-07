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Европейские лидеры призывают к переговорам по Украине, заявили в МИД Индии - РИА Новости, 07.12.2024
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15:23 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/mid-1987890952.html
Европейские лидеры призывают к переговорам по Украине, заявили в МИД Индии
Европейские лидеры призывают к переговорам по Украине, заявили в МИД Индии - РИА Новости, 07.12.2024
Европейские лидеры призывают к переговорам по Украине, заявили в МИД Индии
Европейские лидеры приветствуют переговоры Индии с Россией и Украиной относительно конфликта двух стран, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T15:23
2024-12-07T15:23
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек – РИА Новости. Европейские лидеры приветствуют переговоры Индии с Россией и Украиной относительно конфликта двух стран, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "В последние несколько недель и месяцев я видел, как крупные европейские лидеры говорили нам: пожалуйста, продолжайте взаимодействовать с Россией и взаимодействовать с Украиной. Мы это приветствуем", - сказал он, выступая на Дохийском форуме. Вместе с тем, Джайшанкар отметил, что Индия не пытается разработать мирный план или стать посредником. "Мы не пытаемся разработать мирный план. Мы не занимаемся посредничеством. В этом смысле мы ведем несколько разговоров и очень открыто говорим каждой стороне: "Посмотрите на итог разговора, вот что мы собираемся сказать другой стороне". Мы думаем, что на данный момент это самый полезный путь с дипломатической точки зрения. Мы также верим в то, что мы выражаем чувства и интересы Глобального Юга, 125 других стран, которые обнаружили, что стоимость их топлива, стоимость продовольствия, их инфляция, их стоимость удобрений пострадали от этой войны", - отметил глава МИД Индии. Ранее Джайшанкар заявил, что Индия является одной из немногих стран, которые могут говорить и с Россией, и с Украиной. Перечисляя достижения Моди в первые 100 дней его третьего срока на посту главы правительства Индии, Джайшанкар назвал визиты в Москву и Киев самыми важными шагами, которые за это время предпринял премьер-министр. Моди посетил Россию 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. Он встретился с Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, посетил с президентом РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры. Двадцать третьего августа премьер-министр Индии посетил Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Ранее Моди заявил, что Индия и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240917/svo-1973187863.html
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в мире, индия, россия, украина, субраманиам джайшанкар, владимир зеленский
В мире, Индия, Россия, Украина, Субраманиам Джайшанкар, Владимир Зеленский
Европейские лидеры призывают к переговорам по Украине, заявили в МИД Индии

МИД Индии: европейские лидеры призывают к переговорам между Россией и Украиной

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек – РИА Новости. Европейские лидеры приветствуют переговоры Индии с Россией и Украиной относительно конфликта двух стран, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"В последние несколько недель и месяцев я видел, как крупные европейские лидеры говорили нам: пожалуйста, продолжайте взаимодействовать с Россией и взаимодействовать с Украиной. Мы это приветствуем", - сказал он, выступая на Дохийском форуме.
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Вместе с тем, Джайшанкар отметил, что Индия не пытается разработать мирный план или стать посредником.
«
"Мы не пытаемся разработать мирный план. Мы не занимаемся посредничеством. В этом смысле мы ведем несколько разговоров и очень открыто говорим каждой стороне: "Посмотрите на итог разговора, вот что мы собираемся сказать другой стороне". Мы думаем, что на данный момент это самый полезный путь с дипломатической точки зрения. Мы также верим в то, что мы выражаем чувства и интересы Глобального Юга, 125 других стран, которые обнаружили, что стоимость их топлива, стоимость продовольствия, их инфляция, их стоимость удобрений пострадали от этой войны", - отметил глава МИД Индии.
Ранее Джайшанкар заявил, что Индия является одной из немногих стран, которые могут говорить и с Россией, и с Украиной. Перечисляя достижения Моди в первые 100 дней его третьего срока на посту главы правительства Индии, Джайшанкар назвал визиты в Москву и Киев самыми важными шагами, которые за это время предпринял премьер-министр.
Моди посетил Россию 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. Он встретился с Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, посетил с президентом РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
Двадцать третьего августа премьер-министр Индии посетил Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Ранее Моди заявил, что Индия и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине.
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